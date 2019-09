L'Inter écœure la Lazio

Sauvée à plusieurs reprises par Samir Handanović, impérial dans sa cage, l'Inter a sorti les rames face à des Laziali inspirés en première période, puis muselés après la pause. L'essentiel est néanmoins là pour les poulains d'Antonio Conte, qui continuent de donner le la, en Serie A.



Invulnérable Handanović

Muet comme Immobile

Handanović - Godín, De Vrij, Škriniar - D'Ambrosio, Vecino (Sensi, 57e) , Brozović, Barella, Biraghi - Politano (Martinez, 77e), Lukaku (Sánchez, 83e). Entraîneur : Antonio Conte.



Strakosha - Luiz Felipe, Acerbi, Bastos - Lazzari, Milinković-Savić (Berisha, 73e), Parolo, Luis Alberto (Lucas Leiva, 66e), Jony - Correa, Caicedo (Immobile, 52e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Au top du hip hop des mystères mondiaux, il y a quelques énigmes récurrentes. La vraie formule du Coca Cola. Comment Raymond Domenech est allé en finale du mondial 2006. Ou encore, quand on est supporter de l'Inter, pourquoi, mais alors pourquoi, personne en dehors d'Italie semble ne jamais parler de Samir Handanović. En Serie A, ce bonhomme-là est pourtant une référence depuis un petit morceau d'éternité et il l'a encore prouvé ce mercredi soir, face à la Lazio. Un match où le portier slovène a sauvé les miches d'une Inter loin d’être impériale, face à descertes battus d'un but, mais qui auraient sans doute mérité mieux.Des miettes. Voilà à peu près tout ce que le spectateur avide de fantaisie footballistique à l'occasion de se mettre sous la dent en début de match. Après 20 minutes de jeu, les statistiques sont limpides : on décompte zéro tir cadré des deux côtés. Alors, c'est grave, docteur ? Pas vraiment quand, comme l'Inter, on peut créer quelque chose à partir de presque rien. Le cas échéant, un centre flottant de Biraghi, que D'Ambrosio propulse au fond des filets de Strakosha, sans doute trop attentiste sur sa ligne de but. Un premier pion qui fait office d'étincelle, pour mettre le feu à un match jusqu'ici radin en émotions. Bonheur, la Lazio se secoue enfin les pinceaux, et Joaquín Correa peut commencer son duel à l'ancienne avec Handanović. L'attaquantfait parler le premier la poudre, en bottant une sublime frappe enroulée, qui oblige le Slovène à sortir une parade salvatrice pour les siens. Lancé par une déviation soyeuse de Caicedo, l'Argentin se dégote ensuite un face-à-face avec le portier de l'Inter, mais banane sa balle piquée, seul face à la cage. Décidément increvable, Handanović évite même une troisième bastos de l'attaquant: cette fois-ci, ce dernier prend pourtant toutes ses précautions en le canardant de près, dans la surface. Peine perdue : le cuir finit encore entre les pognes du dernier rempartDe quoi dégoûter à peu près n'importe quel pistolero de Serie A. Du coup, plutôt que de continuer avec les même tireurs, Inzaghi fait entrer son meilleur fusil, Ciro Immobile, laissé sur le banc pour avoir pesté au moment de se faire remplacer lors du dernier match des, face à Parme, le week-end dernier. Sauf que la Lazio semble comme à cours de munition et que l'avant-centre romain n'aura cette fois-ci l'occasion d'ouvrir ni son pied ni son clapet. C'est plutôt l'Inter qui semble d'un coup avoir plus de balles dans le chargeur, et Barella, après avoir grillé la priorité à Bastos, perd même un duel aux airs de bal de match avec Strakosha. Plutôt que de se planquer derrière, Conte, lui, fait entrer Sensi pour gagner en maîtrise technique au milieu, et lescontrôlent sans trop s'esquinter la gonfle, alors que le sablier du temps s'écoule, implacablement. Solide sur ses appuis, l'Inter ne craquera pas. Sans tout à fait convaincre, les Lombards envoient quand même un message à l'Italie du football, en signant leur cinquième victoire en autant de matchs de Serie A et en s'agrippant à la première place du championnat.