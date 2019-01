L'Inter écartèle Benevento

Inter (4-4-2) : Padelli - Vrsaljko, Ranocchia, Škriniar, Dalbert - Candreva, Gagliardini, Brozović, Perišić - Lautaro Martínez, Icardi. Entraîneur : Luciano Spalletti.



Benevento (3-5-2) : Montipò - Tuia, Antei, Di Chiara - Letizia, Buonaiuto, Bandinelli, Tello, Improta - Insigne, Coda. Entraîneur : Cristian Bucchi.

L' Inter avait faim, et puis l'Inter a croisé la route de Benevento À l'occasion des huitièmes de finale de la Coppa Italia , lesn'ont pas fait dans le détail face à Benevento , pensionnaire de Serie B (6-2).En l'espace d'une mi-temps, les hommes de Spalletti ont ruiné le peu de suspense qui régnait autour de cette rencontre. Icardi sur penalty (3), Candreva d'une belle frappe (7) et l'ancien Niçois Dalbert pour son premier but à Milan ont fait beaucoup de mal à Montipò, le malheureux portier de Benevento Mais ce n'est pas tout. En seconde période, Lautaro Martínez enfonce encore un peu plus l'ancien club de Bacary Sagna en s'offrant un doublé (48, 66) tout comme Candreva en toute fin de rencontre (90+5). Roberto Insigne, frère de, et Bandinelli à un quart d'heure du terme, se sont chargés de ramener l'honneur en Campanie. L' Inter accède donc aux quarts et retrouvera notamment la Juventus