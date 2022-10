L'Inter dompte la Sampdoria

Inter (3-5-2) : Onana - Bastoni (Acerbi, 69e), De Vrij, Škriniar - Mkhitaryan, Dimarco, Çalhanoğlu (Asllani, 83e), Barella, Dumfries (Bellanova, 79e) - Džeko (Correa, 68e), Martínez (Lukaku, 68e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Sampdoria (4-2-3-1) : Audero - Bereszyński, Ferrari, Colley, Amione - Gabbiadini (Montevago, 78e), Yepes (Vieira, 46e), Villar (Verre, 52e), Léris - Đuričić (Rincón, 78e) - Caputo (Pussetto, 66e). Entraîneur : Dejan Stanković.

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À Giuseppe Meazza ce samedi soir, l'Inter s'est offert un succès plein de maîtrise face à la convalescente Sampdoria (3-0). Pour réintégrer le top 5 et revenir à égalité de points avec la Azio, troisième (24 unités).Les Intéristes ont d'ailleurs tout fait pour se mettre rapidement à l'abri, récompensés après vingt minutes de jeu sur coup de pied arrêté. Le corner de Hakan Çalhanoğlu a ainsi permis à Stefan de Vrij de s'élever plus haut que tout le monde au point de penalty, pour placer sa tête et ouvrir la marque. Dépassés, les Genois finissent même par encaisser le break peu avant la pause, Alessandro Bastoni trouvant Nicolò Barella dans la profondeur, venu fusiller Emil AuderoBien entrés dans leur seconde période, les hommes de Simone Inzaghi auraient pu prendre le large, si le tacle de Lautaro Martínez avait trouvé le cadre (49) ou qu'Edin Džeko s'était appliqué à battre Audero sur son ballon piqué (50). C'est finalement chose faite avec Joaquín Correa, entré en jeu, et auteur d'une course en solo, conclue par un joli enroulé. La, de son côté, n'a jamais vu le jour (deux frappes cadrées), et continue de creuser au classement, dans un rôle de premier relégable.