L'Inter dompte Empoli en prolongation

Inter (3-5-2) : Radu - D'Ambrosio, Ranocchia, Di Marco - Dumfries, Vidal (Barella, 65e), Gagliardini (Džeko, 78e), Vecino (Çalhanoğlu, 65e), Darmian (Perišić, 65e) - Martínez (Sensi, 94e), Correa (Sánchez, 5e). Entraîneur : Simone Inzaghi.



Empoli (4-3-1-2) : Furlan - Marchizza (Ismajli, 85e), Viti, Romagnoli, Fiamozzi (Stojanović, 85 - Zurkowski (Bajrami, 46e), Stulac, Bandinelli (Henderson, 46e) - Asllani (Fazzini, 97e) - Cutrone, Pinamonti (Ricci, 46e). Entraîneur : Aurelio Andreazzoli.

Pourquoi jouer 90 minutes quand on peut en jouer 120 ?Comme ses copains de la Fiorentina, de la Lazio et de l'AC Milan, l'Inter n'a pas pu se contenter de deux mi-temps pour se qualifier en quarts de finale de la Coupe d'Italie. Empoli, rattrapé à la toute fin du temps réglementaire, peut avoir des regrets.Inzaghi a décidé de faire souffler ses plus fidèles soldats en alignant une majorité de joueurs non titulaires pour ce match de coupe. Et la partie commence par une désillusion : celle de Joaquín Correa, qui réveille sa blessure à la cuisse sur un duel avec Romagnoli. Remplacé par Alexis Sánchez, l'Argentin quitte le terrain en pleurs (5), puis sèche ses larmes quand quelques minutes plus tard,ouvre le score de la tête sur un centre limpide de Dumfries. Trop attentistes, les Milanais laissent Empoli recoller au score grâce au beau contrôle de la poitrine de Bajrami qui le met dans la meilleure des positions pour frapper et tromper RaduAfin de reprendre les commandes, Inzaghi va alors sortir l'artillerie lourde, à savoir Perišić, Barella et Çalhanoğlu. Les plans dutombent cependant à l'eau quand Cutrone profite de l'absentéisme des défenseurs intéristes pour envoyer le cuir dans le but de Radu, à qui le but sera accordé contre son camp. C'est le capitainedu jour, Andrea Ranocchia, qui permet aux siens d'arracher la prolongation, grâce à une superbe volée dans le temps additionnel. Le match tourne définitivement en faveur de l'Inter quand Sensi, tout juste entré en jeu, balance une mine du droit dans la cage de Furlan - pas Jean-Marc, mais l'autre -Le prochain adversaire de l'Inter en coupe sera le vainqueur du match entre la Roma et Lecce, prévu ce jeudi (21h).