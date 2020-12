L'Inter domine La Spezia sans briller

Internazionale (3-5-2): Handanovič - A.Bastoni, De Vrij, Škriniar - Young (Darmian, 80e), Gagliardini (Sensi, 46e), Brozović (Vidal, 66e), Barella, Hakimi (D'Ambrosio, 80e) - Martinez, Lukaku (Perišić, 80e). Entraîneur: Antonio Conte.



La Spezia (4-3-3): Provedel - S.Bastoni, Ismaijli, Terzi, Vignali - Mora (Agudelo, 72e), Ricci, Deiola (Maggiore, 73e) - Gyasi (Farias, 80e), Acampora, N'Zola (Piccoli, 80e). Entraîneur: Vincenzo Italiano.

Sans vraiment convaincre, l'Inter a tout de même fait le boulot.À domicile contre La Spezia, modeste dix-septième de Serie A au démarrage de la rencontre, les hommes d'Antonio Conte se sont défaits d'un adversaire qui a affronté pour la première fois dans ses 114 ans d'histoire l'ogresur ses terres. Pas de surprise dans ce résultat final donc, si ce n'est que les Lombards ont mis un peu plus de cinquante minutes pour trouver le chemin des filets. Sur une offensive depuis le flanc droit, Achraf Hakimi parvient à surprendre Ivan Provedel d'une puissante frappe au premier poteauDésireuse de se mettre définitivement à l'abri, l'Inter appuie sur la pédale et obtient un penalty suite à une main d'Emmanuel Gyasi dans la surface de réparation, visionnée à la VAR par le corps arbitral. Sans trembler, Romelu Lukaku transforme la sentence pour inscrire son onzième but de la saison et revenir à une longueur de Cristiano Ronaldo au classement des buteurs. Condamnée, La Spezia procède à de multiples changements en vue de la réception du Genoa, première équipe relégable au classement général et située à quatre points derrière les vaincus du jour. Et parmi les nouveaux entrants, c'est Roberto Piccoli qui se distingué en réduisant l'écartPour l'Inter, l'essentiel reste acquis : les Milanais récupèrent leur place de dauphin et campent toujours à un point derrière le leader et ennemi intime, l'AC Milan.