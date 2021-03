L'Inter dévoile son nouveau logo

2

I M FC Internazionale Milano.Ciò che sono oggi è frutto di ciò che sono sempre stata.Aperta al mondo, radicata in una città.#IMInter pic.twitter.com/OZ51WRi6cz — Inter (@Inter) March 30, 2021

C'est dans l'air du temps, paraît-il.L'Inter a dévoilé son tout nouveau logo. Dans une optique de marquer plus le lien avec la ville de Milan et de prochainement mettre fin à l'appellationpour le nom, les lettres I et M sont beaucoup plus mises en avant dans le nouveau symbole, le F et le C, eux, ont disparu., a écrit l'Inter en dévoilant sa nouvelle empreinte.Verdict ?