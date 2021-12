L'Inter dégomme la Salernitana

AL

Et de cinq pour le six à la suite.Dans une forme surréaliste en championnat (neuf victoires en dix matchs dont six consécutives, invaincue depuis le 16 octobre), l'Inter Milan s'est essuyée les pneus sur la carcasse de la Salernitana ce vendredi, au Stadio Arechi (5-0). La lanterne rouge de Serie A ne boxait tout simplement pas dans la même catégorie que la machine de Simone Inzaghi, et s'est inclinée sur des réalisations de Perišić (11), Dumfries (33), Alexis Sánchez (52), puis Lautaro Martínez (77) et Gagliardini (87) en fin de match. Hakan Çalhanoğlu, royal depuis deux mois, a délivré deux nouvelles passes décisives pour porter son total à sept, tandis que Marcelo Brozović a encore ratissé chaque centimètre de verdure. Revoilà l'Inter bien confortablement installée sur le trône d'Italie, avec quatre points d'avance - et un match en plus - par rapport à son rival, qui pourrait bien perdre des plumes ce dimanche face au Napoli.