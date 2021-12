L'Inter dégomme Cagliari et prend la tête de la Serie A

19

Inter (3-5-2) : Handanovič - Škriniar, De Vrij, Bastoni - Dumfries (Dimarco, 72e), Barella, Brozović (Vidal, 72e), Çalhanoğlu (Sensi, 76e), Perišić (Zanotti, 83e) - Sánchez, Martínez (Satriano, 72e). Entraîneur : Inzaghi.



Cagliari (3-5-2) : Cragno - Cáceres (Zappa, 70e), Godín, Carboni (Obert, 82e) - Bellanova, Deiola (Oliva, 82e), Marin, Grassi (Lykogiánnis, 59e), Dalbert - Baldé (Pavoletti, 70e), João Pedro. Entraîneur : Mazzarri.

Impossible qu'ils laissent passer leur chance.Profitant des mauvais résultats de Milan et Naples , les champions en titre de Serie A ont en effet fait le boulot pour récupérer la première place du classement en détruisant sans aucune difficulté Cagliari lors de la dix-septième journée au Stadio Giuseppe Meazza. Un succès tout en maîtrise, même si Bellanova s'est créé la première occasion et a obligé Handanovič à une parade. Le seul petit frisson pour l'Inter, avec une légère occasion pour Deiola. Car après, les locaux ont déroulé.Si Barella et Škriniar sont d'abord passés proche de l'ouverture du score, Martínez a marqué sur sa deuxième opportunité. Sánchez et le même Martínez ont ensuite gâché deux occasions (dont un penalty arrêté par Cragno, pour le second), mais les deux ont trouvé la faille en deuxième période : le Chilien a envoyé une merveille de volée au fond des filets en revenant des vestiaires, tandis que l'Argentin s'est offert un doublé d'un enchaînement contrôle poitrine-tir croisé. Entre-temps, Çalhanoğlu s'est également fait plaisir avec une magnifique lucarne. Pour le reste, Sánchez a trouvé la barre transversale, et Cragno a multiplié les sauvetages (devant Dumfries, Sánchez, Barella, Vidal ou encore Škriniar) sans pour autant éviter la raclée de son club (dix-neuvième).À mi-parcours, on connaît désormais définitivement le favori à la succession des