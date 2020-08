L'Inter croque l'Atalanta

Nettement plus impliquée et sérieuse que l'Atalanta, fantomatique sur sa pelouse ce samedi, l'Inter a dominé sans transpirer les poulains de Gasperini, pour finalement terminer au second rang de la Serie A.



Fast and furious

C'est les vacances en Italie

Atalanta (3-4-2-1) : Gollini (Sportiello, 05e) - Toloi, Caldara, Djimsiti - Gosens, De Roon, Freuler (Malinovskyi, 61e), Castagne (Hateboer, 61e) - Pasalic (Muriel, 61e), Gomez (Da Riva, 91e) - D.Zapata. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



Inter (3-5-2) : Handanovic - Godin, De Vrij, Bastoni (Skriniar, 77e) - D'Ambrosio (Biraghi, 77e), Gagliardini, Brozovic, Young (Moses, 90e), Barella - R.Lukaku (Eriksen, 90e), L.Martinez (Sanchez, 61e). Entraîneur : Antonio Conte.

Cette fois-ci, il n'y a même pas eu de suspense. En plantant deux pions rapidement, l'Inter d'Antonio Conte a tiré le rideau d'une pièce de théâtre où l'Atalanta était quasiment venue faire de la figuration. Les Bergamasques, déjà qualifiés en C1 la saison prochaine, ont de toute évidence la tête à leur futur sommet continental face au PSG, et les Lombards ont su en profiter : voilà donc l'Inter dauphin de la Juventus, à l'issue d'un exercice 2019-2020 finalement plutôt concluant pour lesLes deux formations débutent sur une dynamique contraire. Pendant que l'Atalanta fait encore chauffer le moteur, Lautaro Martinez est déjà monté dans son dragster, en embarquant Ashley Young dans son sillage. Après avoir obtenu un corner dès la 2minute de jeu, l'Argentin combine avec l'ex-Mancunien. Le centre immédiat de l'Anglais trouve D'Ambrosio, dont le coup de boule trompe Gollini, qui foire dans les grandes largeurs sa sortie. Pas de pot pour le portier de la: la mécanique de son grand corps est fragile ce samedi, ce qui l'oblige à se faire remplacer dans la foulée par Sportiello. Une sortie sur blessure à l'image de la première période de l'Atalanta, fragile, poussive et hésitante, comme le moteur d'une vieille bécane bientôt bonne à se faire remorquer. Rien à voir avec Young en somme, qui, malgré ses 35 piges, peut toujours s'affranchir à volonté des limites de vitesse. À la 20minute, le pistonécrase l’accélérateur, laisse Castagne dans le rétro et double la mise pour les siens, d'un enchaînement crochet extérieur-frappe enveloppée du plus bel effet.La suite présente un intérêt limité. La tête à la Ligue des champions, l'Atalanta plante mollement son parasol dans l'entrejeu. L'Inter met à peine plus d'intensité et se laisse happer par la douce chaleur d'une soirée bergamasque où il ne se passera désormais plus grand chose. Du tout cuit pour les hommes d'Antonio Conte, dauphins de la Juve à l'issue de cet exercice 2019-2020 et qui seront bien dans leurs baskets à l'heure d'affronter Getafe en C3, le 5 août prochain. L'Atalanta, elle, proposera sans doute un football autrement plus enthousiasmant face au PSG que celui qu'elle a tricoté ce soir, pour un quart de finale de Ligue des champions qui constituera le vrai climax de sa saison.