L'Inter couche la Juve et soulève la Supercoppa

Dominée, secouée, mais exemplaire derrière, la Juve a fini par craquer à la 121e minute de jeu face aux Nerazzurri. La faute à un pion d'Alexis Sánchez, qui permet à l'Inter de soulever au bout de la nuit la sixième Supercoupe d'Italie de son histoire (2-1).

68

Smith and Weston

Sánchez, l'assassin de la 121e

Inter (3-5-2) :Handanovič - Škriniar, De Vrij, Bastoni - Dumfries (Darmian, 88e), Barella (Vidal, 88e), Brozović, Çalhanoğlu, Perišić (Di Marco, 100e) - Lautaro (Alexis Sánchez, 75e), Džeko (Correa, 75e). Entraîneur : Simone Inzaghi.



Juventus (4-4-2) : Perin - De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro - McKennie, Locatelli (Bentancur, 90e), Rabiot, Bernardeschi (Arthur, 79e) - Kulusevski (Dybala, 74e), Morata (Kean, 87e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Massimiliano Allegri pourra toujours se dire que l'affaire a presque marché. Presque. Pendant 120 minutes, sa Juventus a héroïquement défendu son bout de gras, face à une Inter nettement supérieure dans le jeu. Puis Alexis Sánchez est arrivé. À la 121minute de jeu, le Chilien a trompé Mattia Perin et permis à l'Inter de soulever sa première Supercoppa depuis 2010.Toujours très pro-active, l'Inter serre tout de suite la Vieille Dame de près, emmaillotée comme une momie dans son sarcophage par l'incessant pressing noir et bleu. Les, étouffés, multiplient alors les pertes de balle au milieu de terrain. L'Inter en profite pour allumer plusieurs mèches via Lautaro Martinez et Barella, qui aurait peut-être pu obtenir un penalty, après un léger contact avec Chiellini. La Juve fait beaucoup plus rarement feu sur le but adverse, mais a la bonne idée d'être létale à chaque fois qu'elle dégaine son flingue : à la 25minute, Morata dépose un modèle de centre sur la touffe duWeston McKennie, qui zigouille Handanovič de près. Dur pour l'Inter, mais pas forcément illogique, alors que les Piémontais retrouvaient depuis plusieurs minutes une certaine maîtrise de la gonfle. Pas de quoi décourager les Lombards, qui se remettent rapidement à investir la surface adverse. Suffisant pour pousser De Sciglio à la faute, l'Italien bousculant naïvement Džeko dans les seize mètres. Lautaro transforme le penalty qui suit, et tout ce beau monde se retrouve dos à dos à la pause.La Juve commence la seconde période comme elle a attaqué la première : en courbant le dos et en serrant les chicots, face à une Inter toujours au-dessus techniquement et collectivement. Le trio Çalhanoğlu-Brozović-Barella mijote sa cuisine habituelle dans l'entrejeu, quand les dézonages de Bastoni - une fois de plus brillant ce mercredi - font beaucoup de mal aux. Tout cela est fort joli, mais les Piémontais ont accepté de morfler et le font plutôt bien. Le 4-4-2 compact d'Allegri fait son office, et lesfinissent même par décrocher la prolongation.Et puis ? Et puis la Juve continue d'encaisser, les deux poings levés comme un vieux boxeur fatigué, mais jamais couché. Tout cela doit raisonnablement finir aux tirs au but. Sauf qu'Alexis Sánchez n'a rien d'un type raisonnable. Au bout du bout de la prolongation, à la 121minute, le Chilien profite d'une approximation d'Alex Sandro pour ajuster Perin de près. Terrible pour la Juve, mais amplement mérité pour l'Inter, qui soulève sa sixième Supercoupe d'Italie et continue de s'affirmer comme le nouvel ogre du football transalpin.