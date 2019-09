L'Inter confirme, Sassuolo cartonne la Sampdoria

Stefano Sensi a visiblement bien plus d'un tour dans son sac. Buteur lors de la première journée face à Lecce, l'international italien a de nouveau été décisif dans le difficile succès de l'Inter en Sardaigne ce dimanche soir. C'est d'abord grâce à un caviar déposé sur la tête de Lautaro que lesont pu ouvrir le score (27). Suffisant ? Pas vraiment, et João Pedro, lui aussi de la tête, le rappelle dès le retour des vestiaires en égalisant (49). Et si Sensi trouve la barre sur coup franc (60), c'est encore l'ancien milieu de Sassuolo qui va faire la différence. Fauché par Pisacane dans la surface, il offre le penalty à Lukaku, et le soin pour le buteur belge de répondre à sa manière à de nouveaux cris racistes (72). L'Inter enchaîne et va passer la trêve en tête de la Serie A.Le 2000match de laen Serie A ne s'est pas déroulé comme prévu. Invaincus à domicile depuis février dernier en championnat, les hommes de Gasperini ont chuté face à un Torino qui s'est bien remis de son élimination en barrages de Ligue Europa. Malgré un doublé de son buteur colombien Zapata (38,54), l'Atalanta a chuté sur des réalisations de Bonifazi (24), Berenguer (57) et enfin Izzo (66). Carton plein pour le Toro, qui est co-leader de Serie A avec l'Inter et la Juve. Pas mal.Dans ce duel de promus, c'est le Hellas qui a empoché la mise. Un pion de Pessina (81), prêté par l'Atalanta, offre trois points précieux auxQuatorze minutes. C'est le temps qu'il a fallu à Domenico Berardi pour assommer, molester, puis terrasser la Sampdoria d'Eusebio Di Francesco. Un triplé au cœur de la première période qui a tué le suspense, et qui a surtout lancé la saison des. Et alors que Traoré s'amusait à prolonger le calvaire (47), le vétéran Quagliarella est venu sauver l'honneur et débloquer son compteur sur penalty (67). Après la gifle reçue face à la Lazio lors de la première journée, pas sûr que l'ancien coach de la Roma passe l'automne du côté de Gênes à ce rythme-là.Kévin Lasagna pensait avoir fait le plus dur pour l'Udinese en ouvrant le score au quart d'heure de jeu (17). C'était compter sans le réveil parmesan, qui infirme la théorie qui explique que la foudre ne frappe jamais au même endroit. Elle a même frappé à trois reprises sur la cage des Frioulans, via Gervinho (43), Gagliolo (59) et Inglese (75). Violent.Après sa séduisante performance face à Naples lors de la 1journée, la Fiorentina n'a pas confirmé sur la pelouse du Genoa. La faute à deux coups de canif de Zapata (11) et Kouamé (65), qui ont réduit au silence la belle entrée de Ribéry et la réduction du score, encore une fois sur penalty, de Pulgar (76). Ce sera pour la prochaine fois, peut-être.