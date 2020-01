L'Inter cale et Brescia accroche Cagliari malgré Balotelli

44

Lecce (5-3-2) : Gabriel - Rispoli (Falco, 76e), Rossettini, Lucioni, Dell'Orco, Donati - Deiola, Petriccione, Mancosu (Meccariello, 83e) - Lapadula (Majer, 62e), B. Babacar. Entraîneur : Fabio Liverani



Inter (3-5-2) : Handanovic - Godín (Bastoni, 68e), De Vrij, Skriniar - Candreva, Barella, Brozović (Valero, 82e), Sensi (A. Sánchez, 82e), Biraghi - R. Lukaku, L. Martínez. Entraîneur : Antonio Conte.

Un réveil après le nul face à l'Atalanta, c'est certainement ce qu'attendait Antonio Conte, sur ses terres d'origine. Mais le plan ne s'est pas passé comme prévu pour l'Inter. Après un quasi-CSC d'Andrea Rispoli suivi d'un boulet de canon juste à côté signé Lukaku (3) puis une grosse occasion des locaux manquée par Marco Mancosu (7), Giulio Donati s'est rendu coupable d'un très vilain geste sur Barella seulement sanctionné d'un avertissement (20). Désireux de débloquer la situation, Marcelo Brozović a trouvé le montant (29) puis a été mis en échec par Gabriel (31). Dans le temps additionnel de la première période, lesont flippé mais la VAR a refusé un penalty aux locaux. Lautaro Martínez (57), Stefan de Vrij (67) et Sensi (71) ont sonné la révolte en deuxième, mais c'est finalement le jeune défenseur Alessandro Bastoni (20 ans), quelques minutes seulement après sa sortie du banc, qui a coupé au premier poteau un centre de Cristiano Biraghi pour signer son premier pion intériste (71). Action, réaction : dans la foulée, le capitaine Marco Mancosu a surgi sur un service du Slovène Žan Majer (76). Filippo Falco a ensuite lui aussi caressé le poteau sur coup-franc (81) mais c'est sur un match nul que tout s'est terminé. La Juve a un petit boulevard, désormais.Pendant ce temps-là, Mario Balotelli faisait des siennes. L'ancien Aiglon est incorrigible et en a encore fait une bonne cet après-midi contre le sixième du championnat : entrée à la 74, carton jaune à la 81pour un tacle dangereux puis rouge direct dans la foulée suite à un pied haut, après 7 minutes de gambade donc. Le 19du championnat, qui n'a plus gagné depuis mi-décembre, a tout de même réussi à tenir tête à Radja Nainggolan et ses coéquipiers. João Pedro côté visiteurs et Ernesto Torregrossa côté locaux se sont répondus avec un doublé chacun, et l'on s'est quitté là-dessus.