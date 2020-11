L'Inter balaie Sassuolo

Parfaitement en place derrière et bien aidée par les nombreuses erreurs défensives des Neroverdi, l'Inter a autoritairement couché Sassuolo ce samedi. Un succès important pour Antonio Conte, dont les hommes enchainent un deuxième succès de rang en Serie A.

Le raffut de Lautaro, la caresse de Sánchez

Gagliardini, l'extérieur du bonheur

Consigli - Toljan (Müldür, 59e), Chiricheș (Santos, 42e), Ferrari, Rogerio - M. Lopez (Schiappacasse, 76e), Locatelli - Berardi, Đuričić (Obiang, 59e), Boga - Raspadori (Traoré, 76e).Entraîneur : Roberto De Zerbi.



Handanovič - Škriniar, De Vrij, Bastoni - Darmian (Hakimi, 92e), Barella (Sensi, 85e), Gagliardini, Perišić (Eriksen, 85e), Vidal - Lautaro Martínez (Lukaku, 80e), Sánchez (Young, 80e). Entraîneur : Antonio Conte.

Voilà une affaire qui fut vite réglée. Ce samedi, l'Inter, pas au mieux en Serie A ces dernières semaines, n'a pas eu le temps de douter. Il a suffi de frapper deux fois dans le premier quart d'heure auxpour désamorcer la bombe Sassuolo, sensation italienne du moment.De quoi remettre un zeste de bonne humeur dans le quotidien énervé d'Antonio Conte : ses protégés ont tactiquement livré leur partition la plus aboutie de la saison, et pointent temporairement au second rang du championnat.Caution fraicheur de ce début de Serie A, Sassuolo doit rapidement se rendre à l'évidence : ce match-là sent tout de suite le roussi, pour les. Dès le quatrième minute, Chiricheș loupe son dégagement et permet à Sánchez de lancer Lautaro en profondeur. L'Argentin joue autoritairement des coudes pour anéantir un retour désespéré de Chiricheș, avant de transmettre avec intelligence à Sánchez. L'ancienn'a plus qu'à conclure d'un plat du pied léger, subtilement placé.Dur pour les Vert et Noir, qui tentent de se refaire la cerise en s'adjugeant la possession de balle. Mais l'Inter défend bien et juste. Seul Đuričić, d'un enroulé qui tape le poteau, parvient à tromper la vigilance de Bastoni et compagnie. Entre-temps, l'Inter double la mise grâce à Vidal. À la retombée d'un corner, le Chilien centre malicieusement dans le tas, se servant de Chiricheș comme d'unde flipper. Le Roumain, pas verni, marque alors malencontreusement contre son camp.Le second acte débute sur des bases identiques : Sassuolo tient la gonfle, mais continue de brasser du vide. Sans Francesco Caputo, leur finisseur maison, lesmanquent d'idée et de justesse dans les vingt mètres adverses. D'autant plus que l'Inter, dans le sillage d'un excellent Alessandro Bastoni, continue de régner sereinement dans sa surface. Positionnés bloc bas, lesde Conte attendent patiemment leur heure et Sassuolo finit logiquement par libérer des espaces. Voilà qui permet à Darmian de centrer ras de terre pour Gagliardini, qui triple la mise, d'un extérieur du pied du plus bel effet.L'addition est trop salée pour Sassuolo, dépouillé de son envie et de ses intentions offensives le long d'une dernière demi-heure plutôt rasoir. Mais ça, Antonio Conte s'en tamponne. Ridicules face au Real en milieu de semaine , ses hommes ont retrouvé un peu de leur dignité ce samedi. Et reprennent de la hauteur en Serie A, en s'adjugeant temporairement la place de dauphin de l'AC Milan.