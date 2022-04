L'Inter assure face au Hellas

Inter (3-5-2) : Handanovič - Škriniar, De Vrij (D'Ambrosio, 46e), Dimarco (Bastoni, 66e) - Dumfries, Barella (Vidal, 65e), Brozović, Çalhanoğlu (Gagliardini, 84e), Perišić - Džeko, Correa (Gosens, 58e). Entraîneur : Simone Inzaghi.



Hellas (3-4-2-1) : Montipò - Ceccherini (Šutalo, 82e), Günter, Casale - Faraoni (Depaoli, 62e), Tameze, Ilić, Lazović (Cancellieri, 82e) - Bessa (Lasagna, 62e), Caprari - G. Simeone. Entraîneur : Igor Tudor.

NerazzurriLa bataille fait rage, entre les deux Milan. Vainqueur au Juventus Stadium la semaine dernière , l'Inter a remis ça à domicile (2-0) face au Hellas Vérone, neuvième du championnat. Le champion en titre revient ainsi à un point du leader, l'AC Milan, avec le même nombre de matchs joués.Après avoir inquiété Lorenzo Montipò quelques minutes plus tôt (18), Ivan Perišić a envoyé une galette à Nicolò Barella, auteur d'une superbe demi-volée de l'extérieur. Le portier a également dû s'employer devant Joaquín Correa (26) et Edin Džeko (29), mais n'a rien pu faire lorsque le Bosnien a repris de près un corner dévié par Perišić, encore lui. En réponse, le remuant Giovanni Simeone a buté sur Samir Handanovič (35).Dans une deuxième période où lesont beaucoup levé le pied et se sont mis à subir, Denzel Dumfries (50) ou Hakan Çalhanoğlu (68) ont tout de même manqué le 3-0 et Kevin Lasagna s'est essayé de l'autre côté (62). Dans les vingt dernières minutes, Danilo D'Ambrosio a buté sur Montipò et le montant (73). Si bien que finalement, le score n'a plus évolué.Le roi d'Italie est encore en course pour conserver sa couronne.