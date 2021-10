L'Inter arrête le Sheriff

Nouveau chef-d'œuvre pour Sébastien Thill

Inter (3-5-2) : Handanovič - Škriniar, De Vrij, Dimarco (Bastoni, 53e) - Dumfries, Barella, Brozović (Sensi, 85e), Vidal (Gagliardini, 76e), Perišić (Kolarov, 85e) - Džeko (Sánchez, 75e), Martínez. Entraîneur : Simone Inzaghi.



Sheriff (4-2-3-1) : Celeadnic - Costanza, Dulanto, Arboleda, Cristiano - Addo (Nikolov, 75e), S. Thill - Kolovós (M. Cojocari, 84e), Souza, Castañeda (Radeljić, 46e) - Traore (S. Cojocari, 90e). Entraîneur : Yuriy Vernydub.

Cette fois, pas d'exploit pour le Sheriff Tiraspol. Vainqueurs surprise du Shakhtar puis du Real Madrid, les Moldaves ont été ramenés sur terre par l'Inter Milan, auteur grâce à un grand Džeko de son premier succès dans ce groupe D.Encore muets en C1 cette saison au coup d'envoi, les Intéristes ont dû patienter avant d'enfin ouvrir leur compteur dans la compétition. La faute principalement à Celeadnic, bien sorti devant Dumfries (14) puis Džeko (15) et auteur d'une belle claquette sur un coup franc excentré de Dimarco (34). Le portier moldave n'a en revanche rien pu faire sur le corner qui a suivi, dévié au premier poteau et instantanément repris au second par ce renard de Džeko. Logique, tant les, proches de doubler la mise sans une nouvelle parade de Celeadnic devant Perišić (43), ont dominé le premier acte. Le Sheriff n'y a d'ailleurs cadré qu'une fois en contre par Cristiano, frustré par Handanovič (40).De quoi filer quelques idées aux hommes de Yuriy Vernydub, plus entreprenants après le repos et vite récompensés sur ce coup franc sublime de Sébastien Thill, le héros du Bernabéu, qui a fait ficelle des 25 mètres. Joie de courte durée, toutefois, pour les Moldaves : si Perišić a trouvé le poteau en angle fermé (56), Vidal a lui battu en force Celeadnic sur un service de Džeko, et De Vrij a converti un corner remisé par Dumfries. L'addition aurait même pu être plus salée si Perišić n'avait pas cette fois trouvé la barre, ou si Celeadnic n'avait pas régalé jusqu'au bout.Qu'importe : à défaut de soigner leur goal average, les hommes de Simone Inzaghi se relancent au moins dans la course à la qualif' pour les huitièmes.