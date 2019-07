L'indésirable Monsieur Higuaín

Ballotté comme un vulgaire poids mort de prêt en prêt par la Juventus, Gonzalo Higuaín ne serait pas davantage désiré aujourd’hui par sa direction, qui ne rêverait plus que de le refiler à la Roma d'ici la fin de l'été. Problème : l'ancien Madrilène aurait envie de ré-ancrer ses crampons dans le Piémont et de renaître auprès de Maurizio Sarri, le coach qui a fait de lui le meilleur buteur de l'histoire sur une saison de Serie A. Un dénouement aux contours improbables, alors que le statut comme la carrière de l'avant-centre bianconero semblent dangereusement piquer du nez.

Difficile de démêler les fils. D'anticiper dans quelle direction se profile cette carrière-là. Voilà une saison que la destinée sportive de Gonzalo Higuaín emprunte des chemins improbables. À coups de zigzags qui ne semblent déboucher nulle part. À Milan, où il fut d'abord prêté six mois, il a laissé un souvenir dénué d'émotions. Incolore, inodore, vierge de sensations fortes, seulement ponctué de six buts anecdotiques en Serie A. Son passage à Chelsea (cinq buts en quinze matchs de Premier League) ne fut pas davantage mémorable. Le rôle de Gonzalo dans la seule grande satisfaction annuelle des, la conquête de la C3, s'avérait même mineur, l'Argentin ayant dû s'effacer derrière Olivier Giroud en pointe, aussi exemplaire que brillant tout le long de la compétition. Et alors ? Alors Higuaín est revenu cet été la queue entre les jambes à la Juventus, puisque personne n'était manifestement prêt à lâcher les millions nécessaires pour l'acquérir définitivement. Triste tour de manège, pour un type qui était pourtant au sommet de l'Italie trois ans plus tôt. À moins que Maurizio Sarri, nommé à la tête de la Juve cet été, ne décide que son poulain vaut la peine de se voir offrir un dernier tour de piste.Higuaín, lui, semble en tout cas vacciné contre l'idée de retenter sa chance ailleurs. Ce qui n'était pas forcément le cas en avril dernier, où il déclarait être «» Sauf que le paysage londonien a significativement changé depuis. Sarri, le chaperon d'Higuaín, s'est envolé pour Turin, où Pipita n'avait plus d'autre choix que de revenir . Un mal pour un bien, à première vue : dans le Piémont, il retrouve l’entraîneur qui avait redimensionné sa carrière, faisant alors de lui l'idole du Napoli, où il plantait 36 pions en Serie A, un record historique, lors de l'exercice 2015-2016.Officiellement, Sarri ne serait d'ailleurs pas opposé à l'idée de relancer Higuaín sur les bons rails : «, déclarait lemi juin dernier.» Depuis, Higuaín est revenu à Turin et a même marqué lors du match de préparation disputé par la Vieille Dame à Singapour ce dimanche, face à Tottenham. Un bon signe ? Pas forcément. Car Sarri avait surtout précisé dans son intervention qu'il avait «De subtiles précautions rhétoriques, qui dissimulent sans doute une réalité plus brutale : la direction de la Juve, elle, ne veut purement et simplement plus de l'attaquant argentin. Une décision qui relève du pragmatisme le plus élémentaire. Du temps de ses années madrilènes, Higuaín n'a jamais fait état d'une grande complémentarité avec Cristiano Ronaldo devant. Le 4-3-3, système chéri de Sarri, permettrait pourtant sur le papier d'aligner les deux joueurs dans le onze type. Sauf que le Portugais aime permuter pour régulièrement repiquer dans l'axe, ce qui le rend plus compatible avec des avants-centres enclins à « dézoner » (Benzema), ou prêts à sacrifier leur rendement individuel pour les besoins de l'équipe (Mandžukić). S'il n'est pas le dernier à faire les efforts pour donner un coup de patte au collectif, Pipita reste un finisseur au sens plus classique du terme, qui préfère être servi plutôt que donner des munitions à ses équipiers. Dans cette optique, son association avec Paulo Dybala, installé en rôle de neuf et demi derrière lui, avait d'ailleurs dessiné le début d'une connexion prometteuse, la finition du premier s'accordant bien avec les qualités de création du second. C'est même avec ce duo que la Juve avait atteint la finale de la C1 en 2017. Sauf que le statut de laà Turin a connu une sévère dégradation depuis l'année dernière, même si Sarri voudrait selon les médias italiens remettre Dybala au centre du projet de jeu. Dans l'ensemble, il reste pour le moins hasardeux de voir en Higuaín un cadre en puissance de la Juventusque doit construire l'ex-gourou napolitain. La perte de son numéro de maillot, le 9, lui qui endosse désormais le 21, est révélatrice de la considération toute relative que lui porte la Vieille Dame. De fait, cette dernière souhaiterait vendre son attaquant à la Roma, rapporte unanimement la presse transalpine, qui fait état d'un possible jeu de chaises musicales entre Pipita, Edin Džeko (qui partirait pour l'Inter) et Mauro Icardi (qui rejoindrait la Juventus). De quoi donner un solide mal de crâne à la direction turinoise, qui va sûrement devoir jouer serré pour arriver à ses fins. En attendant, Higuaín, massivement soutenu par lessur les réseaux sociaux, s'accroche fort logiquement à son bout de bifteck. Reste encore à savoir si l'Argentin aura réellement l'appétit nécessaire pour rattraper le temps perdu, à Turin ou ailleurs.