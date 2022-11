L’incroyable joie des fans de l’Argentine au Bangladesh après le but de Messi

This is the power of football @Argentina fans in Bangladesh celebrating Lionel Messi's goal in the #FIFAWorldCup victory over Mexico last night ???pic.twitter.com/HSE6JGGRsw — FIFA.com (@FIFAcom) November 27, 2022

Plus d'ambiance qu'à Buenos Aires.L'aura de Leo Messi dépasse largement les frontières de l'Argentine et celles de l'Europe. Samedi encore, le but de la Pulga face au Mexique a soulevé les foules un peu partout sur le globe. Et surtout au Bangladesh. Les centaines de fans habillés aux couleurs de l'massés dans une grande salle de la Daffodil International University ont exulté sur l'ouverture du score géniale du joueur du PSG.En Inde aussi, dans une gigantesque fan zone, le but d'Enzo Fernández, qui a scellé la victoire des Argentins face au Mexique, a été accueilli comme si le pays avait remporté la Coupe du monde.Et les Italiens, ils soutiennent qui ?