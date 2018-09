L'incroyable début de saison de Piatek au Genoa

CG

Soulier d'or.Krzysztok Piatek s'est déjà fait un nom en Serie A et dans l'Europe entière. Le Polonais a encore trouvé le chemin des filets mercredi soir lors du succès du Genoa face au Chievo (2-0) en Championnat.Il s'agit déjà là de son dixième pion toutes compétitions confondues cette saison, ce qui fait de lui le premier joueur à atteindre la barre des dix buts en Europe. Sans surprise, Piatek est donc actuellement le meilleur buteur européen devant Wissam Ben Yedder, Lionel Messi, Pablo Sarabia et son compatriote Robert Lewandowski (8 buts).Arrivé de Cracovia cet été contre un chèque de 4,5 millions d'euros, Piatak pouvait difficilement rêver d'un meilleur départ sous le maillot du Genoa. Le joueur de 23 ans affole les compteurs et enchaîne les records. C'est simple, l'attaquant a marqué à chaque rencontre jusqu'ici, avec notamment un quadruplé en 38 minutes en Coupe d'Italie face à Lecce (4-0). Quoi d'autre ? En plantant après seulement six minutes en Serie A, il a égalé Luis Vinicio comme le buteur étranger le plus rapide, avant de devenir le premier joueur à inscrire cinq pions lors de ses quatre premières apparitions en Championnat depuis un certain Andriy Shevchenko (1999-2000).Au menu de l'ogre polonais prochainement : Frosinone, Parme et... la Juventus.