L'incroyable aventure bolivienne de Julien Benhaim

À 23 ans, Julien Benhaim avait décidé d’offrir une nouvelle trajectoire à sa carrière. Le joueur de Furiani-Agliani (N3), formé au SC Bastia, a pris tout le monde de cours en acceptant il y a quelques mois un défi fou : quitter son île pour rejoindre l’Altiplano bolivien. Sur place, tout ne s’est pas passé comme prévu. Arrivé fin janvier dans un club en crise, le joueur a été contraint de quitter la ville en raison de la pandémie. Finalement, il est rentré ce dimanche en France après avoir passé trois mois en Bolivie, sans jouer, et sans avoir reçu un centime. Malgré les difficultés rencontrées dans le pays andin, le Corse referme cette parenthèse bolivienne avec beaucoup d’affection. Il raconte.



« J'ai dit au président que tant que je n’avais pas l’équivalent des frais que j’avais avancé, je ne sortirai pas du bureau. Il m’a dit qu’il me paierait avec l’argent de la recette du match suivant. On a signé un compromis. Les jours sont passés, je n’avais pas de nouvelles… »

Un club en crise

« J'ai dormi quatre jours chez mon chauffeur »

« Après mon passage à Marignane, certaines personnes m’envoyaient en Ligue 2, mais mes agents m’ont lâché. En Bolivie je pense qu’un an aurait suffi pour me propulser. »

Objectif Sporting

On dit souvent que certains trains ne passent qu'une fois. Allez dire ça à Julien Benhaim. Lorsque l’opportunité de renouer avec le monde du football professionnel s’est présentée, en janvier, le Corse n’a pas hésité longtemps. «, raconte le joueur.» En quelques jours le milieu de terrain de Furiani Agliani quitte le ventre mou du championnat de National 3 Corse-Méditerranée pour rejoindre la Bolivie et le club de San José, alors en pleine préparation d’une double confrontation en Copa Libertadores. Fou, mais tellement excitant. «» , se souvient-il.En cherchant à donner un second souffle à sa carrière, Benhaim a été servi. Le club de San José est basé dans la ville d’Oruro, célèbre pour son carnaval et perchée sur l’Altiplano, à 3 700 mètres au-dessus du niveau de la mer. S’il reconnaît avoir eu besoin de temps pour s'adapter à l’altitude, le joueur assure s’être bien acclimaté à son nouvel environnement. «» Arrivé le 22 janvier, le Corse pose pour la première fois les pieds sur le continent sud-américain, partagé entre le désir de vivre une nouvelle expérience et l’ambition de percer en Amérique Latine. Pas venu pour courir après l’argent, il sait que du temps de jeu et de bonnes prestations pourraient lui permettre de taper dans l’œil d’une plus grosse écurie bolivienne, voire sud-américaine. L’intéressé le reconnaît : son objectif initial était de «» . Rien à perdre, ou plutôt tout à gagner, donc.Mais sur les hauts plateaux andins, les espoirs du français se dissipent très vite : San José traverse une grave crise financière. Le champion de Bolivie 2018 avait déjà été sanctionné de six points, puis privé de recrutement à l’été 2019 pour ne pas avoir réglé la totalité des salaires d’anciens joueurs. Julien Benhaim le reconnaît : «» Sur place, il prend conscience que son contrat ne sera jamais homologué par les instances internationales. La faute au club, mauvais élève du championnat bolivien, qui ne peut pas recruter tant qu’il n’a pas réglé ses dettes. Malgré tout, il préfère garder un esprit positif. «, souffle-t-il.» Sans ressource, San José doit réaliser une bonne recette lors de ses matchs à domicile pour pouvoir payer son effectif. Lorsque le président du club propose au Corse de lui verser dix jours de salaire au lieu des quinze attendus, il refuse. «» Les promesses se succèdent et le natif de Bastia, déterminé à récupérer son dû, insiste et ne lâche rien. «» , regrette le joueur. Désabusé, il prend conscience qu’il n’aura pas son argent et décide de joindre l’UNFP et la FIFA. Les deux instances lui conseillent de rester sur place deux mois, après quoi il pourra engager une procédure pour toucher son année de contrat. Forcé de patienter jusqu’à la fin mars, le joueur se met en tête de profiter un maximum de cette expérience et reçoit le soutien des spectateurs qu’il croise dans les tribunes à chaque match. «"El Francès"La situation du club bolivien pourrait en effrayer plus d’un. Pour Julien Benhaim, elle a surtout un air de déjà-vu. Pur produit du centre de formation bastiais, le milieu de terrain a vu ses rêves de professionnalisme lui filer entre les pieds à l’issue de la saison 2016-2017, moment le SC Bastia est relégué administrativement en cinquième division. Après un passage en Andorre, il rebondit en National 1 et ses bonnes performances avec le club de Marignane Gignac lui ouvrent les portes du Maccabi Haïfa, en Israël. Là-bas, tout ne se passe pas comme prévu, déjà. «» , explique le baroudeur.Sans contrat à la fin du mois d'août 2019, le milieu de terrain revient en Corse pour signer dans le club familial de Furiani Agliani (National 3), jusqu’à l’arrivée de la proposition bolivienne. «» Dans l’impossibilité d’évoluer sous le maillot de San José, le milieu de terrain ne perd pas son optimisme et s’intègre parfaitement à l’effectif, où l’atmosphère lui rappelle son passage en Andorre. «Le milieu de terrain découvre un groupe soudé qui se côtoie beaucoup en dehors du terrain. «» , s’amuse-t-il. En parallèle, Julien Benhaim se lie d’amitié avec le chauffeur de taxi mis à sa disposition par le club. Un matin, le Français apprend par le gérant de son hôtel que le club ne paie plus sa chambre. Sans hésiter, le chauffeur lui tend la main et l’invite chez lui. Benhaim est gêné, mais accepte. «» , sourit-il. Sur place, il partage le logement avec une dizaine de membres de la famille du chauffeur. «Mi-mars, un premier cas de coronavirus apparaît en Bolivie, à Oruro, forcément. La ville est immédiatement placée en quarantaine et Julien Benhaim doit se rendre à La Paz, pour y attendre tranquillement un avion le rapatriant en France. «» , juge le milieu de terrain. De retour en France ce dimanche, le joueur, qui a invité ses anciens coéquipiers à venir passer leurs vacances sur l’Île-de Beauté, préfère mettre en avant les bons souvenirs plutôt que ses mésaventures. «» S’il assure que venir en Bolivie peut être une très bonne expérience, Julien Benhaim rêve désormais de stabilité et de prendre une «» . D’ailleurs, il n’hésite pas à clamer son amour pour son club formateur : «» Prendre de la hauteur sur les plateaux andins pour atteindre le sommet du football corse : et si c’était le bon moyen de faire décoller sa carrière ?