L'improvisation géniale d'un attaquant équatorien

Les funambules jouent aussi au foot.Pas l'événement le plus médiatisé, la Coupe d'Amérique du Sud U20 ne manque pourtant pas de pépites et de gestes de grande classe. Et celui qu'a produit Leonardo Campana, international U20 équatorien, contre le Venezuela (3-0) possède une belle part de magie.Après un débordement de son ailier gauche et un centre correct, l'attaquant, un peu en avance dans sa course, ne semble pas en mesure de récupérer le cuir. Mais à la faveur d'un jeu de corps digne d'un contorsionniste, Campana prend le meilleur sur son vis-à-vis, contrôle du pied gauche, dos au but, et enchaîne d'une reprise subtile du même pied, le tout en étant dos au but et couché sur le sol.Un but digne d'une Tortue Ninja.