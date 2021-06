L'improbable rumeur Coutinho à l'OM

LF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et si l'OM s'offrait une star - une vraie, une brésilienne - cet été ?Une rumeur commence à faire du bruit au Brésil, mais est-elle vraiment crédible ? L'Olympique de Marseille souhaiterait ramener Philippe Coutinho sur la Canebière d'après la journaliste Raisa Simplicio, invitée par le média Sport Med . Mieux encore, Jorge Sampaoli rêve d'avoir sous ses ordres le petit couteau d'après Mundo Deportivo et AS . Le bien-fondé de ce bruit de couloir n'est pas encore avéré, mais il convient de se rappeler que ce sont les médias brésiliens qui ont d'abord évoqué un intérêt marseillais pour Gerson, joueur dont la signature semble désormais bouclée.Coutinho vit une saison galère depuis son retour de prêt à Barcelone. Il a disputé cette saison quatorze rencontres avant de se blesser le 29 décembre. Depuis, il a été opéré deux fois et n'est toujours pas remis sur pied afin de disputer la Copa América avec laqui débute ce week-end. Si un départ à l'OM pour se relancer pourrait être crédible, c'est surtout le salaire de l'ancien de Liverpool qui poserait problème. L'anciengagnerait quelque quatorze millions d'euros par an.D'ici là, l'OM peut continuer de cajoler le seul attaquant brésilien de son effectif : Luis Henrique, 19 apparitions et 0 but en Ligue 1.