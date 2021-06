L'improbable retour en grâce du Jabulani

Souvent décrié par les joueurs lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, le célèbre ballon Jabulani fait un retour remarqué sur les terrains... de footgolf. Mais pour acquérir ce précieux sésame, il vaut mieux avoir le portefeuille solide, car certains se vendent à prix d’or.

La boulette de Robert Green face aux États-Unis

Money, money, money

Comment jouer au footgolf ?

Par Analie Simon

Tous propos recueillis par AS

, dixit Júlio César,, selon Hugo Lloris, une sphèrepour Iker Casillas, ou encorepour Gianluigi Buffon. Une chose est sûre, le ballon Jabulani, utilisé lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, n’a pas fait que des heureux. Si sa texture, selon son fabricant Adidas, le Jabulani a été le cauchemar de nombreux gardiens, qui se sont plaints de la modification de leurs repères. Demandez à Robert Green, qui a perpétué la légende des boulettes des portiers anglais lors de la rencontre face aux États-Unis (1-1) en phase de poules du Mondial 2010, en se trouant complètement sur une frappe de Clint Dempsey.Du fait de sa conception différente, le Jabulani acquiert la réputation d’être trop rond, trop parfait. Des caractéristiques qui ne collent pas avec le football. Si le célèbre ballon n’a pas fait long feu sur les pelouses aux quatre coins du globe, il fait aujourd'hui le bonheur des footgolfeurs sur le green. Sport de plus en plus populaire en France (50 terrains homologués, 30 clubs) et dans le monde, le footgolf est l’occasion idéale pour recroiser le fameux Jabulani. D’ailleurs, les meilleurs de la discipline arrivent tous sur le green équipé de leur précieux sésame., confie Romuald Prétot, le président de l'Association française de footgolf.Avec le Jabulani, les footgolfeurs sont assurés d'avoir une trajectoire rectiligne à l'approche du drapeau.Pourtant, le Jabulani n'est pas la tasse de thé de Benjamin Gavanon, ancienne légende de l'AS Nancy Lorraine et reconverti footgolfeur depuis 2013.En bon spécialiste des coups de pied arrêtés, Benjamin Gavanon préfère l'Europass, le ballon de l'Euro 2008.Autre aspect important qui permet au ballon d’aller plus loin que les autres : les pièces du Jabulani sont fusionnées avec de la chaleur, il n’y a donc pas de coutures apparentes sur la surface de la balle.Avis aux gros bourrins : pour réussir son coup au footgolf, pas besoin d’envoyer une énorme sacoche, mieux vaut assurer son coup., explique le champion du monde de footgolf avec les Bleus.Alors que le Jabulani a ses fervents défenseurs et ses détracteurs, difficile de composer des équipes qui s'accordent., ajoute Romuald Prétot.Objet tant désiré par les amateurs de footgolf, le Jabulani se fait de plus en plus rare. Véritable flop lors de sa commercialisation en 2010, il est aujourd'hui un précieux trésor dont les possesseurs se comptent sur les doigts d'une main. Pour en acquérir un, il vaut mieux avoir le portefeuille solide. En se rendant sur les sites de ventes d’occasions, type Leboncoin ou eBay, les prix ont de quoi s’arracher les yeux : de 250 à 500 euros pour le Jabulani, et jusqu’à 1500 balles pour le Jobulani, son pote de la finale du Mondial., explique Sab, qui vend son Jabulani à 480 euros sur Leboncoin.Comme quoi, tout le monde mérite une deuxième chance, même un ballon.