L'improbable record d'Helder Costa, qui rejoint Di Stefano et Alfatini

Le désamour dure trois ans.Actuellement prêté à Valence par Leeds, Helder Costa retrouve des couleurs en Espagne. Convoqué pour la première fois avec l'Angola, l'ailier a eu la brillante idée de marquer pour sa première rencontre face à l’Égypte (2-2). Pourtant, si cette information peut paraître anecdotique, c'est une performance assez rare dans le foot. Et pour cause, ancien international portugais, Helder Costa avait réussi pareil exploit avec le Portugal en octobre 2018, lors de sa première et unique sélection en faisant trembler les filets lors de la victoire portugaise en Écosse (3-1).En récidivant ce vendredi en éliminatoire de la Coupe du Monde, zone Afrique, Helder Costa s’est permis le luxe de marquer lors de sa première cape avec l'Angola et le Portugal. Une performance qui lui permet de rejoindre un certain Alfredo Di Stefano buteur à la fois avec l'Argentine et l'Espagne et José Alfatini, qui avait lui scoré avec le Brésil et l'Italie. Depuis septembre 2020, la FIFA autorise les joueurs binationaux à changer de nationalité sportive s'ils ont disputé moins de trois matchs avec l'équipe A, sans quoi cet exploit n'aurait été possible.Merci, Gianni.