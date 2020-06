L'improbable raté de Gagliardini contre Sassuolo

Gagliardini non è il primo, non sarà l’ultimo. Succede anche ai campioni di sbagliare un calcio di rigore ma non è da queste cose che si giudica un giocatore ( De Gregori) pic.twitter.com/4Qmeko9dce — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) June 25, 2020

GL

Alerte à la boulette.Lors du match nul (3-3) entre l'Inter et Sassuolo à San Siro ce mercredi, Roberto Gagliardini s'est emmêlé les pinceaux de façon légendaire face au but gardé par Andrea Consigli.À l'heure de jeu, alors qu'il se retrouve seul face au but après que le portierait repoussé une tentative de Romelu Lukaku, le milieu de l'Inter réussit à expédier sa tentative sur le poteau à seulement quelques mètres du but vide. Une occasion de break en or manquée, alors que le score était de 2-1 pour l'Inter.Ne surtout pas tomber dans une spirale psychologique négative.