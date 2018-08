L'idéal Standard

Au moment d’affronter l’Ajax Amsterdam (ce mardi à 20h30), le Standard de Liège est dans une position délicate. Après avoir arraché un match nul inespéré à l’aller, il faudra se surpasser face à des Bataves ultra-favoris pour tenter d’accrocher les barrages de la Ligue des champions.



Un joker nommé Carcela

Le mental pour le Standard, tout le reste pour l'Ajax

Par Julien Duez, à Bruxelles

» , titrait le quotidien belgeavant la rencontre. En effet, quels enseignements peut-on tirer d’une équipe qui, après avoir été malmenée 0-2 par l’Ajax dans son jardin de Sclessin, a ensuite livré une formidable leçon depour finalement arracher un match nul sorti de nulle part ? Surtout quand cette équipe, certes remaniée en préparation du match retour, essuie une contre-performance à domicile dans la foulée, face au promu du Cercle Bruges (0-0) ? À quelques heures du coup d’envoi du match retour à la Johan-Cruyff-Arena, la réponse est assez floue.La saison dernière, le parcours du Standard avait des airs de montagnes russes. À la fin de la phase régulière, les Liégeois accrochent miraculeusement les play-offs 1, avant de remporter la Coupe de Belgique face à Genk et de terminer... vice-champion de Belgique. S’ensuit un départ de l’entraîneur Ricardo Sá Pinto (aujourd’hui au Legia Varsovie), remplacé par un habitué de la maison rouche : Michel Preud’homme.La tâche s’annonce ardue pour MPH. Pour son entrée sur la scène européenne, ses hommes ont en effet tiré le redoutable Ajax, qui s’est défait sans mal du Sturm Graz au tour précédent (5-1 sur l’ensemble des deux matchs). L’entraîneur liégeois considère certes la Coupe d’Europe comme du bonus, au vu de l’opération reconstruction qui se dresse devant lui. Le Standard doit en effet repartir sur des bases solides et retrouver une place parmi le top en Jupiler Pro League. Problème : lors de la reprise, Mehdi Carcela, l’atout de l’effectif, manque à l’appel. D’aucuns pensent que le buteur a tenté de forcer un départ, mais il n’en est rien : il voulait simplement mener à bout ses quatre semaines de vacances réglementaires. Buteur à l’aller, l’international marocain a porté son équipe et sonné la révolte face aux Ajacides. Nul doute qu’il sera l’homme à surveiller lors de la confrontation retour, dans laquelle lesdoivent impérativement s’imposer pour espérer voir les barrages.Interrogé dans l’émission de radio, l’ancien Diable rouge Thomas Chatelle affirmait que le Standard avait l’avantage mental pour lui. Ce qui n’est pas complètement faux, quand, poussé par leur légendaire tribune 3, les Rouches sont parvenus à écœurer les partenaires de Klaas-Jan Huntelaar, pourtant ultra-dominateurs. Mais face aux hommes d’Erik Ten Hag, il faudra avant tout déjouer les statistiques, quand bien même les Amstellodamois n’ont pu faire mieux qu’un piteux match nul (1-1) face à l’Heracles Almelo lors de la dernière journée d’Eredivisie. En effet, les Liégeois ne sont jamais parvenus à s’imposer en confrontation aller-retour lorsque le premier match s’était terminé par un 2-2. Les précédents se nomment AJ Auxerre, Steaua Bucarest et Hanovre. De plus, seule une équipe belge a réussi à gagner à Amsterdam lors d’un match européen. Ici, l’exemple à suivre n’est autre que le rival du Sporting d’Anderlecht.» , a déclaré Erik ten Hag lundi en conférence de presse. «» , lui a répondu Michel Preud’homme, qui pourra compter sur le soutien de très exactement 1000 supporters rouches, amenés jusqu’au parcage sous haute escorte depuis une aire d’autoroute à la frontière néerlandaise, la rencontre étant classée à haut risque. Le vainqueur affrontera soit le Dynamo Kiev, soit le Slavia Prague en barrages. Le perdant, quant à lui, rejoindra directement les phases de poules de la Ligue Europa. À bien y réfléchir, le deuxième scénario serait peut-être finalement le plus souhaitable pour le Standard. Quand on doit rebâtir un projet, mieux vaut commencer par les fondations plutôt que le sommet.