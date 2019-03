L'homosexualité dans le foot : un tabou à briser

La trêve internationale a été marquée par la polémique autour des chants haineux, et notamment homophobes, dans les stades, lancée par la ministre des Sports Roxana Maracineanu. Un grand bazar médiatique pas toujours audible, qui doit ouvrir une réflexion plus générale et essentielle sur le grand tabou de l'homosexualité dans le football.

Par Clément Gavard

Tous propos recueillis par CG, sauf mentions



* le prénom a été modifié à la demande de la personne.

Le sujet a été posé sur la table en pleine trêve internationale, sans trop qu’on s’y attende, par Roxana Maracineanu, la ministre des Sports. Après avoir assisté au classique PSG-Marseille au Parc des Princes, l’ancienne nageuse s’est indignée une première fois sur les réseaux sociaux, dénonçant les insultes et les chants haineux lancés par les supporters parisiens. Avant d’en rajouter plusieurs couches dans les médias, pointant du doigt l’homophobie dans les tribunes : «» L’engrenage était lancé. Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la LFP, a mis en lumière le «» – sans oublier de condamner les insultes homophobes –, avant de se faire reprendre de volée par la Secrétaire d’État Marlène Schiappa.Beaucoup de blabla, mais rien de révolutionnaire : oui, l’homosexualité est un sujet tabou dans le football, et ce, depuis un moment déjà. «, déplore Yoann Lemaire, le président de l’association Foot ensemble.» Et si on commençait par donner la parole aux principaux intéressés ?Il faut rembobiner un peu l’histoire pour comprendre l’engagement de Yoann Lemaire. En 2004, le footballeur amateur des Ardennes révèle son homosexualité, devenant le symbole de la lutte contre l’homophobie et un des pionniers dans le domaine du ballon rond. En 2010, après avoir pris une année sabbatique, il souhaite reprendre une licence au FC Chooz, un an après avoir été pris à partie par un coéquipier devant les caméras de France 3 à cause de son orientation sexuelle. Sauf que rien ne se passe comme prévu : en septembre 2010, il apprend son éviction du club par un communiqué de presse publié par son président, justifiant la décision par un manque de sécurité pour le licencié. «, se souvient Yoann."On ne peut rien faire, prenez un avocat, une association a le droit de virer un membre."Dans la foulée, Yoann publie un bouquin intituléet retrouve les terrains sous le maillot du Variétés Club de France . Une décennie plus tard, les mentalités ont légèrement évolué, sans que le changement soit radical. «, se réjouit-il. Les nouvelles générations voient l’homosexualité dans les séries, dans les jeux comme Football Manager , on en voit partout. Les gamins ne découvrent pas, ils savent ce que c’est. J’ai vu une grande différence vers 2013-2014, au moment du mariage pour tous. Si une minorité était encore plus virulente, c’était très rare qu’un coéquipier ou un adversaire m’insulte. » Et pourtant, la loi du silence est de rigueur.Chez les professionnels comme les amateurs, ils sont peu nombreux à avoir fait leur. Pourquoi un tel silence ? Sûrement parce qu’être homosexuel dans un vestiaire où règne la testostérone est beaucoup plus difficile qu’on ne le pense, chez les jeunes comme les adultes. Damien* a tâté le cuir pendant trois ans dans sa jeunesse, sans que personne ne sache qu’il était gay : «» Et si Damien garde quelques mauvais souvenirs de cette époque ( «» ), il affirme que tout ça n’a pas joué dans son choix d’arrêter le foot, ni dans celui de faire sonsix ans plus tard, à l’âge de 19 ans.Comment expliquer la peur de se dévoiler et la persistance du tabou ? «, explique Yoann Lemaire.» La conséquence d’un environnement particulier, où les personnalités peuvent étrangement changer. «» , blague Yoann. Et si lui a révélé son homosexualité depuis quinze ans, il rencontre encore souvent des personnes en souffrance et n’osant pas franchir le pas : «"Qu’est-ce qu’ils vont penser de moi si j’en parle ?"» Oui, il faut y penser.Et si le salut passait par une prise de conscience chez les professionnels ? Pourquoi ne pas montrer l’exemple ? «, déplore Damien.. » (Le joueur anglais avait été retrouvé pendu en 1998, N.D.L.R.) Récemment, des internationaux français comme Griezmann et Giroud se sont exprimés sur le sujet, le second s’étant déjà engagé en faisant la Une du magazineau début des années 2010. Le problème ? Ce sont des exceptions dans un monde où le silence s’impose quand le thème de l’homosexualité est abordé. «, commente Yoann Lemaire, dont le documentaire sur le sujet sera diffusé dans les prochaines semaines sur France 2.L’homme de 36 ans préfère donc miser sur la sensibilisation, le dialogue et la multiplication des ateliers dans les écoles de foot ou dans les collèges/lycées. Parler, échanger, pour faire comprendre aux jeunes que l’orientation sexuelle n’est pas importante dans un vestiaire de foot, comme dans la vie de tous les jours. Lundi, Yoann a reçu un Licra d’or, récompensant son engagement contre les discriminations, au Sénat où il a assisté à une scène inédite le rendant optimiste : «"Si on a un coéquipier homo dans l’équipe, je peux vous dire qu’il sera bien accueilli."Reste maintenant à mettre de côté les buzz médiatiques pour lancer des actions concrètes et régulières. Yoann Lemaire regrette Laura Flessel, l'ancienne ministre des Sports ayant quitté le gouvernement en septembre 2018 : «» Et faire en sorte que l'homosexualité dans le foot ne soit plus un sujet tabou.