The Firm, les hools de la BBC

Costumes Armani et coups de cutter

« J’indiquais quelles armes utiliser, quelles fringues porter, quels coups donner dans les bagarres. On a également fait un travail sur l’argot utilisé par les acteurs. »

Un grand Noir avec un pitbull

« Gary Oldman, il a cette psychose en lui. Quand tu le vois, tu te dis : "Bah, c’est juste un mec normal !" Mais une fois que t’as le dos tourné, il va t’arracher les yeux. »

« Se faire couper les couilles »

Les critiques de Palace et de la FA

Par Matthieu Rostac





» Personne n’oserait dire à Cass Pennant, montagne noire de 59 ans au fort accent cockney, qu’il a tort. Leader dans les années 1970 de l’Inter City Firm, première « firme » de hooligans rattachée au club de West Ham United, il est le premier supporter de football à être condamné à une peine de prison longue en 1980. Quatre ans. Quelques mois après sa remise en liberté, celui qui est aujourd’hui écrivain se voit proposer un job bien particulier: consultant sur un téléfilm de la BBC. Son nom ?. Le pitch? Clive Bissell, alias Bexy, agent immobilier et père de famille la semaine, leader de l’Inter City Crew les soirs et week-ends, souhaite réunir pour la première fois tous les hools de Londres pour aller foutre le bordel à l’Euro 88 en Allemagne. Un personnage incarné par Gary Oldman, donc, jeune acteur repéré danspuisrembobine William Vanderpuye, qui incarne Aitch dans le téléfilm de 67 minutes."Bah, c’est juste un mec normal !"a décidé de prendre à contre-pied toutes les idées reçues d’une Angleterre profondément thatchérienne sur le football et le hooliganisme, seulement quelques années après la tragédie du Heysel. Ici, les fans de football sont des salarymen à la recherche du « buzz » , cette adrénaline qui les fera sortir de leur quotidien résidentiel morose. «» , analyse Cass Pennant. Loin des clichés, le film montre qu’il n’y a pas qu’un seul type de hooligan. Vanderpuye: «» Un travail de réalisme amorcé dès 1985 par Al Hunter Ashton.Le scénariste de 28 ans vient de voir le documentairede Ian Stuttard, immersion totale dans l’univers des hooligans à laquelle avait déjà participé Cass Pennant, et décide d’en tirer une fiction. Pour ce faire, Hunter Ashton applique la même méthode anthropologique que Stuttard. Parce qu’il ne sait pas faire autrement. «» , apprend William Vanderpuye, ami de longue date du scénariste. Pour des questions de naturalisme, il va donc chercher Cass Pennant. «» , lâche Pennant. «» , renchérit Vanderpuye, le sourire aux lèvres. Avant de le perdre aussitôt, à l’évocation de cette scène où un gamin se fait lacérer le visage. À l’entendre, elle a demandé énormément de recherches: «Mais encore faut-il trouver un producteur qui souhaite mettre quelques deniers dans un contenu aussi controversé. Étonnamment, c’est vers la BBC que se tourne en premier Al Hunter Ashton. David Thompson, producteur de téléfilms pour la chaîne publique britannique et futur fondateur de BBC Films, explique comment une institution aussi prestigieuse a pu valider un tel scénario : «(créateur des anthologies de téléfilms Screen One et Screen Two, N.D.L.R.).» L’Angleterre des années 1980, qui rentre de plein fouet dans le libéralisme et le multiculturalisme, se prend d’affection pour les kitchen sink dramas, ces films qui évoquent la violence et la désillusion du monde prolétaire. Le grand écran a Ken Loach ou Stephen Frears ; le petit a Alan Clarke. Au détail près que Clarke est un réalisateur à l’œuvre aussi séminale que radicale. Après l’atmosphère délétère des prisons juvéniles de(1977), la folie autodestructrice d’un néonazi dans(1982) ou le conflit nord-irlandais avec(1985) – avant l’hallucinant(en 1989) –, ce fan d’Everton – il a nommé son fils Gabriel en hommage à Jimmy Gabriel – retravaille le scénario de Hunter Ashton pour ne lui laisser que la peau sur les os. «, précise David Thompson.Si les scènes de comédie entre Gary Oldman et sa femme sont expédiées, les scènes de baston sont les plus dures à chorégraphier. Parce qu’elles impliquent un bon nombre de personnes, mais aussi parce que la réalité vient s’immiscer dans la fiction. Lors d’une scène à la gare d’Euston, le responsable des cascades, un ancien para, se bat avec un homme qui prend les acteurs pour de vrais hooligans. William Vanderpuye a vécu la même situation un peu plus tard dans le tournage, lors d’une scène dans un pub: «"Il se passe quoi, là ?""Ah ouais ? Rien ne se passe sans mon consentement ici.""Filme ! Filme tout !"Mais comme souvent avec Alan Clarke, la censure est bien plus virulente que n’importe quel groupe de hooligans, et de nombreuses scènes definissent par être coupées au montage. «(activiste conservatrice britannique, N.D.L.R.)» , croit savoir Cass Pennant. Notamment parce que le réalisateur de Liverpool préfère s’attaquer violemment à Margaret Thatcher plutôt qu’aux fans de football. S’attaquer à la cause politique plutôt qu’à la conséquence sociale. «» , balance David Thompson. Sociologue à l’université de Leicester et pionnier dans l’étude du mouvement hooligan en Angleterre, John Williams, abonde: «The Firm» Face à tant de restrictions, Thompson assure qu' «» Ce qui peut expliquer sa diffusion le 26 février 1989, quatre ans après le premier jet d’encre d’Al Hunter Ashton. La légende veut d’ailleurs que le réalisateur britannique, las, ait lancé au board de la chaîne publique britannique : «est donc un faux film sur le football, et le seul moment où le ballon rond est évoqué, c’est en fond de cadre, lorsque Bexy et ses boys cherchent un groupe rival dans les travées de Selhurst Park. Malgré cela, et alors que le club avait donné son accord au préalable, le président de Crystal Palace, Ron Noades, menace la BBC de poursuites judiciaires. La Football Association monte également au créneau et parle de «» pour la jeunesse. «, riposte John Williams,» Un peu plus d’un an après la diffusion du téléfilm, Alan Clarke décède à l’âge de 54 ans d’un cancer du poumon. Il aura à peine eu le temps de voir The Firm gagner son statut culte auprès des supporters de football anglais. «» , constate Thompson, tandis que William Vanderpuye se remémore vingt-cinq ans plus tard des «"Bexy ! Bexy ! Bexy !"The Firm» En dépit de ses défauts, son traitement stylisé par exemple, «» , selon Ian Stuttard,est pour John Williams «» . Parole d’un rat de bibliothèque spécialisé dans le hooliganisme.