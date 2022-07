L’exil de beauté de Julien Maggiotti

Il y a quatre ans, Julien Maggiotti pesait 103 kilos, était défenseur central en N3 et vivait de petits boulots. Quatre ans plus tard, il s'apprête à découvrir la Ligue 2 avec Laval (il est prêté par Charleroi), sort d'une saison à 11 passes décisives en National et la balance indique 84 kilos. Puisque le destin aime faire des clins d'oeil, le meneur de jeu de 26 ans disputera son premier match de Ligue 2 ce samedi (19h) à Bastia... Autrement dit chez lui, en Corse.

« En demi-finale de coupe de Corse, Julien a été dans les buts. Il a arrêté un penalty en prolongations et un tir au but dans la séance. »

Ferronnerie, five et 103 kilos

19 kilos de moins, dix buts et les cojones pour tout quitter

« Si vous allez dans tous les cafés de la région, Julien Maggiotti, c’est Julien Magiotti. »

La Ligue 2 avant la Belgique

Par Alexandre Le Bris

Tous propos recueillis par ALB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quoi de plus beau pour un footballeur corse que de débuter sa carrière professionnelle sur la pelouse de Furiani ? Porter le maillot du Sporting Club de Bastia peut-être. Mais même avec le maillot orange frappé Lactel, Julien Maggiotti va vivre un rêve lors de cette première journée de Ligue 2., détaille Julien Maggiotti.Âgé de 26 ans, il se serait bien vu fouler la pelouse d’Armand-Cesari un peu plus tôt. À la sortie du pôle espoir par exemple. Mais les portes se sont refermées devant lui., rembobine le joueur de Charleroi, prêté à Laval pour la saison. Et à 17 ans, son talent impressionnait déjà au sein de l’équipe fanion du club corse.se rappelle Jean-Laurent Santini, dirigeant au Gallia Lucciana.Pourtant, Maggiotti le stoppeur ne cherche pas à voir plus haut, il découvre une vie qui lui sied parfaitement., appuie le Lavallois. Sur le terrain d’ailleurs, il laisse parler son talent, sans se forcer :» . Ce qui ne l’empêchait pas d’être le meilleur de l’équipe, quel que soit le poste., raconte Santini. Comme touché par la grâce, Maggiotti réussit tout ce qu’il entreprend. En toute illogique, la suite se passe au poste de numéro dix. Là encore, il performe, malgré un petit hic : tous les meneurs de jeu de National 3 ne pèsent pas 103 kilos. Une anomalie corrigée après un déclic, qui lui ouvrira les portes du football professionnel.(joueur de Bastia, Lorient et Strasbourg, ndlr)"Toi, si tu veux jouer un peu plus haut, il suffit que tu perdes un peu de poids et tu joueras"En l’espace de quatre à cinq mois, la machine se met en route. Maggiotti perd 19 kilos :S'il doit changer de garde-robe, il récolte rapidement les fruits (et les légumes) de ses efforts : il plante dix fois en quinze matchs à la reprise (avant que la crise sanitaire ne stoppe la saison) et tape dans l’œil de Stéphane Rossi, coach de Cholet, qu’il connait déjà.: "Prépare-toi, saute dans l’avion, tu t’envoles avec moi à Cholet"À 24 ans, Julien Maggiotti a finalement quitté son îleet son club qu’il avait toujours refusé de quitter. Qu'importe, il est déjà une légende du Gallia Lucciana., valide Santini. C’est en suivant les traces de son père, d’abord joueur puis éducateur, que le néo-professionnel a forgé sa légende là-bas, dès ses cinq ans., clame le dirigeant.L’adaptation à Cholet se passe bien sous la coupe de Stéphane Rossi qui le protège, le Corse s’enhardit et débarque à Laval en début de saison dernière. Un succès pour l’expatrié qui est élu meilleur joueur de la saison par les supporters lavallois. Le Tango semble avoir gardé les mêmes ingrédients qui ont fait son succès sportif et humain en Corse., souligne Jean-Laurent Santini. Unequi risque de toucher la Belgique, qu’il découvrira sous les couleurs de Charleroi en 2023. Le club de Jupiler Pro League l’a recruté cet été avant de le prêter une saison en Mayenne. Mais c’est pour l’instant en Ligue 2 qu’il va s’aguerrir, tunique orange sur les épaules, avec une première étape prévue à Bastia. Là où le milieu offensif n’exclut pas de revenir avec la tunique bleue marine :Mais samedi, soyez sûrs qu’il saura dans quel camp il est. Ce qui n’est pas le cas de certains supporters bastiais, habitant à 20 kilomètres de là, dans le village de Lucciana. Eux pourraient peut-être troquer trois points de leur Sporting fétiche contre un but de leur idole.