L’Euro féminin déjà bousculé par des cas de Covid

Jackie Groenen is helaas positief getest op Covid-19 en gaat daarom de komende dagen in isolatie. Wanneer zij klachtenvrij is en negatief test, kan zij weer aansluiten bij de selectie. pic.twitter.com/GUJyiZRV8i — OranjeLeeuwinnen (@oranjevrouwen) July 10, 2022

MD

Lotte Wubben-Moy chez les, elle était remplaçante lors du match d'ouverture de l’Euro féminin contre l'Autriche (1-0). Valentina Cernoia dans les rangs italiens, adversaires de la France ce dimanche soir. Et tout récemment Jackie Groenen du côté des Pays-Bas, titulaire lors de la rencontre face à la Suède (1-1) plus tôt dans le week-end. Toutes ont été diagnostiquées positives au Covid-19, au plus grand malheur de leur sélection respective.Le coronavirus fait son grand retour et pourrait bien bousculer la suite de cet Euro. Pour rappel, les tests d'avant-match ne sont pas obligatoires et une équipe touchée par plusieurs cas doit simplement isoler les personnes concernées. Concernant les reports, les dirigeants du tournoi n’accepteront pas de déplacer les rencontres si une équipe peut présenter au moins 13 joueuses, dont une gardienne.Pour le moment, tout va bien du côté des Bleues. Pourvu que ça dure.