L'Euro 2020 est pour l'instant le plus discipliné de l'histoire

Une main de fer dans un gant de velours.Si l'Euro 2020 n'est pas celui qui fait le plus l'unanimité, ni du point de vue du format , ni de celui du contenu, il commence toutefois à se faire une place dans l'histoire, à sa façon. D'après l'Analyst , le tournoi continental est, pour l'heure, le plus discipliné jamais observé : avec 22,4 fautes en moyenne par match, les statisticiens peuvent admirer des joueurs aux interventions relativement propres (2 cartons rouges seulement en 34 matchs) et des arbitres qui laissent jouer. Si le record semble être battu à chaque édition depuis 2012, symbole d'une époque plus « sage » , il en va de même pour les hors-jeu par match : 3,1 contre 8,6 il y a 40 ans !Sachant que 94 buts ont été inscrits jusqu'ici - une bonne moyenne de 2,62 par rencontre - , cela permet de mettre en valeur le sens du placement et l'approche tactique améliorée des joueurs et des entraîneurs ces dernier temps, même si les buts refusés par la VAR sont encore nombreux. Seul aspect peu flatteur : le pourcentage de penaltys convertis, qui culmine à seulement 57%, le deuxième pire total depuis l988.Vivement la suite