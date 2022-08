L'Étoile rouge de Belgrade facile, le Dynamo Kiev assure

Dynamo minimally defeats Sturm in the first match #DynamoSturm (1:0) pic.twitter.com/Q4hmM8hYje — FC Dynamo English (@dynamokyiven) August 3, 2022

Bien loin de son Stade Olympique de 70 000 places, auquel il n'a plus accès depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, le Dynamo Kiev n'a pas abandonné le football pour autant. Provisoirement installé au Stade municipal de Łódź et ses 5000 places assises, le club ukrainien a fait le job en s'imposant d'une courte tête (1-0) face au Sturm Graz, ce mercredi lors de la première manche du 3e tour de qualification de la Ligue des champions. Un pion inscrit à la demi-heure de jeu par Oleksandr Karavayev, sur l'unique tir cadré par les hommes de Mircea Lucescu (sur quatorze tentatives, contre trois sur treize pour leurs adversaires). Néanmoins, les, qui joueront réellement à domicile lors du match retour mardi prochain, ont réussi à limiter les dégâts et conservent leurs chances de rejoindre le tour suivant.Pyunik punit.Certes, l'Étoile rouge n'est plus la terreur européenne d'il y a trente ans, mais il était difficile d'imaginer Pyunik, valeureux champion d'Arménie après sept ans de disette, réaliser un exploit face au club serbe, et la logique a été respectée. Sur la pelouse du Marakana, les locaux ont étrillé leurs adversaires sans aucune pitié, portés notamment par un triplé d'Osman Bukari, dont un pion au terme d'une énorme course de soixante mètres. Kings Kangwa, le milieu zambien, a également participé à la fête grâce à un but d'abord refusé pour une main avant l'intervention de la VAR, alors que Stefan Mitrović, entré en jeu quelques minutes plus tôt, s'est chargé de poser le couvercle en fin de partie et valider à 99% la qualification de son équipe pour les barrages de C1. Seule ombre au tableau, l'expulsion en toute fin de match de Milan Rodić qui a récolté deux avertissements coup sur coup.