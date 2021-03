L’Éthiopie qualifiée pour la CAN malgré sa défaite contre la Côte d’Ivoire

FG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lesse sont fait peur, mais verront le Cameroun l’an prochain.Malgré sa défaite 3-1 en Côte d’Ivoire pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, l’Éthiopie s’est qualifiée pour la phase finale du tournoi continental à la suite du match nul concédé par Madagascar face au Niger (0-0). Les Malgaches, qui devaient absolument l’emporter pour espérer se qualifier, n’ont pas réussi à faire sauter le verrou adverse et terminent ces éliminatoires avec huit points au compteur, laissant donc les(avec neuf unités) accompagner la Côte d'Ivoire et participer à leur première CAN depuis 2013, leur deuxième participation en 37 ans.Avec l’espoir, cette fois, d’aller plus loin que le premier tour pour un pays qui n’a soulevé le trophée qu’une fois, en 1962.