L’État doit-il sauver le foot pro ?

Le déconfinement ce lundi est un premier pas vers la sortie de la crise actuelle, du moins espérons-le. Et l'heure de la « reconstruction » va sonner, surtout pour un foot pro qui a découvert – ou feint de s'en rendre compte – la fragilité de son modèle économique. Et comme nous vivons autant dans la France de Colbert que dans celle de Macron, même les plus grands défenseurs de la libre entreprise se tournent désormais vers l’État. Mais est-ce son rôle et surtout est-ce nécessaire de secourir les clubs français, victimes de leur aveuglement et de leur imprévoyance ? Le pire, c'est que cela risque d'être le cas...

Les larmes de crocodiles du foot pro

Avoir le droit ou le droit d'avoir

Par Nicolas Kssis-Martov

Propos de Juanico recueillis par NKM.

Madame la ministre des Sports l'a dit et redit, encore récemment sur Canal+ :Si la formule et son intervention englobaient aussi le cas des petites associations, tout le monde songe d'abord aux pensionnaires de Ligue 1 et de Ligue 2 qui ont passé une bonne partie du confinement à pleurer sur leurs finances, à se plaindre de l'égoïsme des joueurs qui refusaient de baisser leur salaire ou à pester contre les diffuseurs qui ne désiraient plus verser leur écot. Une lamentation qui a même fini par agacer Noël Le Graët, qui retrouva au passage ses envolées sociales d'ancien maire socialiste de Guinguamp dans les colonnes deLe foot pro n'a en effet guère de motif valable pour cultiver à ce point son catastrophisme du moment. Tout d'abord, il a bénéficié des dispositifs généraux d'accompagnement, tel le chômage partiel, afin de l'aider à surmonter l'arrêt de son activité. Toutefois, au regard de la spécificité de ce secteur, le recours à ce système a fait grincer quelques dents, y compris celles d'un agent comme Yvan Le Mée, prenant le contre-pied dans, s'emportait le directeur de la société Sport Profile.Bref, plutôt que de montrer l'exemple avec quelques opérations symboliques et médiatiques, nos belles enseignes du ballon rond n'auraient-elles pas été mieux inspirées de prendre sur elles sans rechigner le poids de l'épreuve provisoire qu'elles traversent, alors que par ailleurs, le pays pleure ses morts et effectue déjà des comptes douloureux pour la suite ?De facto, la question posée s'avère fort simple : même s'il en a légalement le droit, le foot a-t-il besoin de l'aide de l’État ? D'autre part, son droit est-il fondé moralement ? Ainsi dans ce registre, très pragmatique, la Ligue de football professionnel (LFP) vient de souscrire un emprunt de 224,5 millions d’euros dans le cadre des prêts garantis par l’État (PGE) instauré depuis mars par le gouvernement (qui en couvre 70 % du montant) dans le but de soutenir les entreprises en difficulté., a déclaré l'institution. Donc, même si évidemment cette somme sera normalement remboursée, c'est bel et bien l'argent public qui désormais « protège » les pensionnaires de nos championnats domestiques de la défections des diffuseurs. Pourquoi s'embêter à réfléchir à une nouvelle configuration économique si même en de telles circonstances tout roule finalement par la grâce du souverain ?De tels efforts en faveur d'une activité qui dispose quoi qu'elle en dise de ressorts et de perspectives d'avenir assez clairs, laissent entier le doute sur qui va en retour devoir se serrer la ceinture., précise le député Régis Juanico, membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, qui gère le dossier sport.Or, pour le moment, toutes les demandes ou amendements en faveur d'une rallonge sur le budget de l'ANS – l'Agence nationale du sport – pour offrir un peu d'oxygène aux AS et FC « d'en bas » ont été retoqués. De quoi nourrir de raisonnables angoisses, sachant que par ailleurs, il faudra sûrement aussi assumer la hausse du coût de Paris 2024.Si le foot pro a finalement peut-être besoin de l’État (ou des États), ce serait plutôt, comme le souligne Régis Juanico., continue l'élu. Pour l'instant, les clubs demandent surtout que le chômage partiel soit prolongé durant l'été. Adam Smith, père du libéralisme économique, ne disait-il pas que les États responsables devaient savoir dire non ?