L'ESTAC croque les Merlus

Lorient (4-4-2) : Nardi - Delaplace, Laporte, Saunier, Le Goff - Cabot, Lemoine, Abergel (Marveaux, 78e), Le Fée - Bozok (Wissa, 63e), Hamel (Kitala, 72e). Entraîneur : Christophe Pelissier.



Troyes (5-4-1) : Gallon - Souaré, Salmier, Giraudon, Kouyaté, El-Hajjam - Sacko (Pintor, 66e), Tardieu, Raveloson, Barthelmé - Touzghar (Bédia, 74e). Entraîneur : Laurent Battles.

Occasion manquée.Sur la pelouse du Moustoir, le FC Lorient a manqué l’occasion de prendre de l’avance en tête du classement de Ligue 2. Incapables de faire la différence, les Merlus se sont fait punir par des Troyens réalistes en toute fin de rencontre.Dopés par leur victoire face au Mans lors de la dernière journée, les hommes de Laurent Battles se présentent pleins d’ambition face à des Bretons qui n’ont plus gagnés depuis le 27 septembre dernier. Hélas, la partie manque de rythme et surtout, de buts ! À la pause, la domination est pourtant lorientaise, mais la paire Bozok-Hamel ne parvient pas à tromper Gauthier Gallon. Et alors que les conditions météo se dégradent et que les 11 000 spectateurs du Moustoir pensent se diriger vers un sinistre match nul et vierge, Lenny Pintor, entré à l’heure de jeu à la place d’Ihsan Sacko, profite d’un contre pour déposer Le Goff et tromper Nardi du gauche (1-0, 85).Suffisant pour enchaîner un deuxième succès de rang et revenir à deux points du leader.