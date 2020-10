L'ESPLM, pas encore en état de Grâces

Contre une équipe sérieuse, courageuse et disciplinée, l'Entente Sportive Pommerit Le Merzer a perdu trois nouveaux points précieux dans ce début de championnat. Si l'heure n'est pas à l'urgence, les Sang et Or devront faire beaucoup mieux s'ils veulent atteindre leurs objectifs de la saison.

Une défaite cruelle





L'après-midi avait pourtant bien commencé. Du soleil, pas de pluie (ce qui est rare en octobre dans les Côtes d'Armor), une pelouse presque parfaite et une trentaine de spectateurs venue assister à la démonstration de l'équipe réserve en lever de rideau (victoire 11-0 !). Il est bientôt 15 heures et la réception de l'AS Grâces B au Merzer s'annonce sous les meilleurs auspices pour l'équipe fanion de l'ESPLM. Enfin c'est ce que croyait l'entraineur Johan Even qui voit son latéral droit Emmanuel Renault se blesser dès l'échauffement et son milieu gauche Guillaume Landeau quitter ses partenaires dès la 5ème minute de la rencontre. Pourtant, malgré cela, tout commence bien pour les partenaires du capitaine Kévin Quéméner. En dix minutes, les locaux se procurent deux énormes occasions par l'intermédiaire de Pierre Le Moal qui voit ses centres trouver l'avant-centre Quentin Fournier. Malheureusement, quand ce n'est pas un défenseur qui détourne, c'est le cadre qui se dérobe après une belle tête décroisée du numéro 9 pommeritain. Dans un 4-2-3-1 orchestré par le meneur de jeu Jean-Philippe Cozler, les Rouge et Jaune dominent les débats et débutent bien la partie malgré leurs deux blessés. Les visiteurs répondent cependant présent en proposant un défi physique de tous les instants qui va s'avérer payant dès la 20ème minute. Sur leur première occasion, l'ailier gauche de Grâces déborde, rentre intérieur et frappe. Le ballon est contré mais son coéquipier est à l'affût pour pousser le ballon au fond des filets de Miguel Uro, malgré le retour du défenseur Arthur Prigent, pour son come-back dans l'équipe. Dès lors, le match perd en qualité et les deux équipes rentrent dans un combat au milieu de terrain où le grand gagnant est...l'arbitre, qui décide de ne pas laisser jouer et d'accorder beaucoup de coups francs aux acteurs de la rencontre. Le match devient pauvre en occasions et c'est l'ESPLM qui est menée à la pause, avec cette maudite impression que rien ne tourne en sa faveur.Début de seconde période, les Merzeriens reviennent des vestiaires avec la ferme intention de conjurer le sort. Par l'intermédiaire de Cozler, excellent aujourd'hui, Pommerit Le Merzer domine nettement son adversaire qui est désormais acculé devant son but. Maxime Corbel est à cinq centimètres de marquer un but d'anthologie sur une sublime frappe en pivot qui se dirigeait vers la lucarne. Pierre Le Moal se procure également plusieurs occasions mais manque de réalisme. Guével est contré plusieurs fois au moment de frapper. Déjà la fin du match et l'ESPLM pousse toujours dans une partie qui se veut âpre et disputée. Mais il était écrit aujourd'hui que rien ne fonctionnerait. Par trois fois, les joueurs de Grâces sauvent sur leur ligne de but et douchent les espoirs de l'équipe locale. Et quand ce n'est pas la bonne défense adverse, c'est la malchance qui s'en mêle avec une main non signalée dans la surface. Malgré une dernière occasion par Bottalico, les Sang et Or s'inclinent sur le plus petit des scores (0-1). De quoi laisser de nombreux regrets au coach Even, toutefois optimiste pour la suite de la saison : «» Un jeune entraineur ambitieux pour un club familial et sympathique mais qui aspire aussi à retrouver les joies d'une montée : «» Sur ce qu'on a pu voir aujourd'hui, l'équipe a les qualités pour réaliser de belles choses, avec un brin de réussite supplémentaire. Et comme la chance sourit aux audacieux... Tout est possible.