L'Espagne vient à bout de la Suède et verra le Qatar

Espagne (4-3-3): Simon - Azpilicueta, Laporte, Torres, Alba - Gavi, Busquets, Soler (Merino, 74e) - Sarabia (Morata, 60e), De Tomas (Rodrigo, 60e), Olmo. Séledctionneur : Luis Enrique.



Suède (4-4-2) : Olsen - Augustinsson, Nilsson, Lindelöf, Krafth (Olsson, 85e) - Forsberg (Svanberg, 63e), Olsson, Ekdal, Kulusevski (Quaison, 63e) - Claesson, Isak (Ibrahimović, 73e). Sélectionneur : Janne Anderson.

Au bout du suspense, l'Espagne de Luis Enrique s'est imposée face à la Suède ce dimanche soir (1-0), et rejoint la cohorte des qualifiés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.Le début de match de laest étouffant, et l'Espagne de Gavi, Busquets et consorts confisque le ballon avec grâce et autorité. Mais les hommes de Luis Enrique peinent à se montrer véritablement dangereux. En face, le roseau suédois plie, mais ne rompt pas, et se surprend même à se montrer menaçant sur la cage d'Unai Simon, à l'image d'un Emil Forsberg intenable (16, 39).L'ambiance se tend peu à peu chez les fans espagnols de l'Estadio de la Cartuja de Séville, au fur et à mesure que les minutes s'égrènent et que la menace d'un hold-up à la suédoise se précise. Pourtant, le but qui pourrait qualifier la Suède de Janne Anderson ne vient pas, tant les coéquipiers de Zlatan Ibrahimović, remplaçant au coup d'envoi, se montrent incapables d'inquiéter outre mesure la défense espagnole. Les joueurs ibériques, eux, ne paniquent pas et finissent par voir leur solidité récompensée. Sur une frappe de mule de Dani Olmo repoussée, c'est le remplaçant Álvaro Morata qui libère tout un peuple et envoie laau QatarLes Suédois, volontaires, mais trop limités, devront passer par l'étape des barrages pour espérer voir le Golfe.