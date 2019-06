L'Espagne tranquille aux îles Féroé, la Serbie pliée par l'Ukraine

Face à une vaillante équipe des îles Féroé, la Roja s'est logiquement imposée avec un matelas confortable. Le carton de cette soirée de qualifications à l'Euro est pour l'Ukraine, sans foi ni loi contre la Serbie. Pendant ce temps, la Suède, la Tchéquie et la Pologne s'imposaient elles aussi pendant que Danois et Irlandais se neutralisaient.

Les autres résultats :

Buts : Mugoša (69e) pour le Monténégro // Rashica (24e) pour le Kosovo

Buts : Novikovas (74e) pour la Lituanie // G. Rodrigues (20e) pour le Luxembourg

Buts : Gvilia (30e), Papunashvili (59e) et Arveladze (76e, sp) pour la Géorgie

Buts : Elyounoussi (56e) et M. Ødegaard (70e) pour la Norvège // Keșerü (76e, 90e+2) pour la Roumanie

But : Burgstaller (74e) pour l'Autriche

Buts : E. Zahavi (9e, 59e et 80e) pour Israël

Dans l'ambiance champêtre de Torshavn, avec un Santi Cazorla titulaire pour son retour en sélection trois ans et demi après, laa très rapidement débloqué la situation par un classique : unede Sergio Ramos, sur un centre d'Isco (5). Continuant logiquement de pousser, l'Espagne a doublé la mise grâce à un autre revenant, Jesús Navas (19). Les locaux se sont offert leur minute frisson à la demi-heure de jeu, l'avant-centre Klæmint Olsen inscrivant son premier pion sous la tunique nationale en déviant le ballon sur corner après une tête d'Odmar Færø, pour battre Kepa Arrizabalaga (30). La fête a été de courte durée puisque Isco a provoqué le CSC du pauvre portier Teitur Gestsson avec l'aide du poteau (33). En deuxième, malgré du boulot donné à Kepa, l'équipe emmenée par Robert Moreno (Luis Enrique étant toujours en retrait à cause de problèmes familiaux) en a planté un quatrième par José Gayà (71) et Fabián Ruiz a pu fêter sa première cape. Les Féringiens prennent une nouvelle taule face au solide leader de la poule F, mais ils se consolent en bouclant leur quatrième match de rang avec au moins un but inscrit.Invaincue depuis six rencontres et dauphine de l'Espagne dans le groupe F, la Suède d'Emil Forsberg n'a pas de temps à perdre et c'est ce qu'a compris Robin Quaison, à l'affût dans la zone de vérité après un arrêt d'Henry Bonello et qui a mis moins de deux minutes à trouver la faille face à la sélection insulaire. Les Scandinaves se sont mis à l'abri avec Viktor Claesson sur une belle combinaison (50). La pépite du Borussia Dortmund Alexander Isak (19 ans) s'est occupé de plier l'affaire (81), ouvrant ainsi son compteur avec son pays.Le Danemark devait l'emporter à domicile pour détrôner le leader irlandais : Cristian Eriksen et ses coéquipiers pensaient avoir rempli la mission, Pierre-Emile Højbjerg (Southampton) ayant surgi dans le dernier quart d'heure (76) pour libérer le Parken Stadium de Copenhague. Mais Shane Duffy a fait capoter les plans nordiques, répondant au coup de casque des locaux par un autre coup de casque (85). Lesont donc décidé qu'il serait difficile d'aller les chercher.Les, en tête d'un groupe B dans lequel figure pourtant le Portugal, sont très bien entrés dans ce qui demeurait l'une des oppositions sexy de la soirée, en grande partie grâce à Viktor Tsyhankov : juste avant le cap des 30 minutes, l'ailier du Dynamo Kiev s'est offert coup sur coup l'ouverture du score sur un centre à ras de terre d'Oleksandr Karavayev (26), puis le break sur un très joli enroulé en contre (28). Collectivement au-dessus, la troupe d'Andreï Chevtchenko a largement alourdi le score juste après l'entracte par un doublé de l'inévitable Yevhen Konoplyanka (46et 75) et une réalisation de Roman Yaremchuk (59). Le score est terrible ; pourtant, le bankable Luka Jović était sur le pré jusqu'aux 20 dernières minutes...Il aura fallu attendre le deuxième acte pour voir Lewy marquer en Macédoine, qui facturait quatre points après deux matchs. Un bon but de raccroc (47) qui a sorti lesdu traquenard. Les locaux ont de toute façon fini à dix contre onze (rouge de Visar Musliu à la 85). Les Polonais restent au sommet de leur poule.Une belle extension, un coup de tête parfait et un ballon envoyé dans la lucarne : l'attaquant bulgare Ismail Isa n'a pas non plus mis longtemps à faire trembler les filets sur la pelouse de la Generali Arena (3). Mais le petit prince de Prague, Patrik Schick, a pris les choses en main en égalisant après une percussion de Jakub Jankto (19), puis en frappant une deuxième fois avec beaucoup de sang-froid (50). Ce qui permet à la Tchéquie de doubler le Kosovo et de se placer derrière l'Angleterre dans le groupe A.