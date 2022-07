L'Espagne s'offre le Danemark au finish et se qualifie pour les quarts

AEC

L'Espagne se qualifie pour les quarts de finale au bout du suspense, grâce à une victoire sur le fil 1-0 face au Danemark qui quitte ici l'Euro anglais.Lase fait pourtant très peur durant les 45 premières minutes, concédant beaucoup à Pernille Harder qui trouve systématiquement une faille dans le dos de la défense (12et 14). La capitaine danoise s'offre même le premier tir de la rencontre lorsqu'elle tente de reprendre un ballon en bout de course, dans un angle très fermé (16). L'Espagne perd des ballons très tôt au milieu de terrain et les Danoises se projette en trois passes dans la surface hispanique, obligeant Irene Paredes à jouer les pompiers de service. En fin de première période, l'ancienne joueuse du PSG est aussi la seule à prendre sa chance devant le but adverse (44et 45+1), Lucia García et Athenea vendangeant allègrement le moindre ballon.Après une première période ratée, Jorge Vilda envoie trois joueuses du Real sur le pré et l'Espagne retrouve enfin le contrôle du ballon. Olga, tout juste entrée, anime le côté gauche et amène les fameux mouvements offensifs qu'il avait tant manqué à lajusque-là. La milieu madrilène est d'ailleurs proche d'ouvrir le score, lorsqu'elle tente une frappe croisée à l'entrée de la surface (70). De leur côté, les Danoises profitent de l'entrée de Nadia Nadim qui prend sa chance à chaque occasion et force Sandra Paños à faire un très bel arrêt (78). Jouant la montre en fin de rencontre, les Espagnoles passent devant en toute fin de rencontre grâce à un sublime centre d'Olga pour la tête de CardonaL'Espagne jouera donc ses quatrièmes phases finales d'un Euro, en quatre participations.Christensen - Ballisager, Boye Sørensen, Sevecke - Thomsen (Nadim, 73), Holmgaard, Junge, Veje (Holmsgaard, 80) - Madsen (Larsen, 73), Harder, Kühl (Troelsgaard, 58).Lars Sondergaard.Paños - Batlle, Paredes, Mapi León, Ouahabi (Olga, 46) - Aitana, Patri, Mariona - Sheila (Cardona, 46), Lucia García (Esther, 46), Athenea (Aleixandri, 80).Jorge Vilda.