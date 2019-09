L'Espagne résiste à la Roumanie, le Danemark et la Bosnie régalent

Facile pendant une bonne partie de l'opposition, l'Espagne s'est fait peur à Bucarest, mais s'en est sortie, dans un match débridé. Sinon la Suède, la Bosnie et le Danemark se sont baladés, pendant que la hype Pukkie se poursuivait et que celle entourant Alexander Isak débutait.

Le match de la soirée :

La gâchette de la soirée : Alexander Isak

La taule de la soirée :

L'homme de la soirée : Teemu Pukki

Le but de la soirée : Paco Alcácer (featuring Dani Ceballos)

BUT de Paco Alcacer, après un magnifique enchaînement des Espagnols !?? Roumanie 0️⃣-2️⃣ Espagne ??#lequipeFOOT pic.twitter.com/P30FQ1Av7u — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 5, 2019

Première de son groupe avec un carton plein après quatre sorties, lase présentait dans une Arena Naţională hostile – en témoigne la minute de silence non respectée pour la disparition de la fille de Luis Enrique – avec notamment Kepa Arrizabalaga, Dani Ceballos et Paco Alcácer alignés. D'entrée, Ciprian Tătăruşanu s'est installé taille patron dans sa cage face à la grosse domination ibérique. Le néo-Lyonnais a donné le ton avec un premier arrêt devant Paco Alcácer après 35 secondes de jeu. Il s'est ensuite bien couché cinq minutes plus tard devant le même protagoniste (6), puis a sorti le réflexe sur unede Sergio Ramos (11) et une reprise de Jordi Alba (13). Finalement, Ceballos a obtenu un coup de pied de réparation, et l'ancien portier des Canaris a dû s'incliner devant le grand méchant SR (29), venu comme d'habitude débloquer la situation depuis les onze mètres : presque lassant. Tout ça n'a pas empêché Tata de continuer son show face à Rodrigo (36) et Alcácer toujours (37). Au retour de l'entracte, la maîtrise espagnole a permis à l'artificier de Dortmund de faire le break (47). À l'affût dans les 16 mètres, Florin Andone a offert la réduction du score aux siens (59). Et là, tout s'est emballé : pris de court, Diego Llorente a été exclu après une grosse faute à la limite de sa surface (79). Mais les locaux, en supériorité numérique, n'ont pas forcé le verrou malgré un assaut et plusieurs très grosses occasions dans le temps additionnel. La Roumanie (7 unités) se voit désormais devancée par la Suède (10) et la Norvège (8).Du haut de ses 19 piges, l'actuel attaquant de la Real Sociedad n'avait marqué qu'une seule fois en six apparitions avec la Suède ; assez toutefois pour s'inscrire en tant que plus jeune buteur de sa sélection (17 ans et 113 jours). Le jeunot d'un 1 mètre 90 vient de signer un nouvel exploit : face aux îles Féroé – unil est vrai très arrangeant –, il s'est offert un doublé après seulement un quart d'heure au compteur, mais surtout en trois minutes chrono (12et 15). Il a ouvert la voie à ses coéquipiers qui ont continué de rouler sur leurs hôtes par la suite (Victor Lindelöf 23, Robin Quaison 41).Les copains de Christian Eriksen n'ont pas fait dans la dentelle au Victoria Stadium. Le maître à jouer de Tottenham s'est d'ailleurs offert un doublé sur penalty, mais ce n'est pas le seul qui s'est fait plaisir, Robert Skov ayant ouvert très rapidement le score (6). Alors que le tableau de marque n'affichait qu'un écart de deux buts à la pause, les hommes d'Åge Hareide se sont déchaînés au retour des vestiaires, et Thomas Delaney a apporté sa pierre à l'édifice avant que Christian Gytkjær ne signe un doublé en cinq minutes. Du travail d'orfèvre, tout comme celui de la Bosnie, cruelle en fin de partie contre le Liechtenstein (5-0).L'état de grâce se poursuit. Tout juste auréolé de son statut – bien mérité – d'homme du mois d'août en Premier League, le buteur de Norwich continue d'enfiler les pions à l'internationale : double buteur face à la Bosnie et auteur d'un tremblement de filet face au Liechtenstein en juin, Pukki a cette fois planté le seul pion du match contre la Grèce et ainsi noirci le tableau d'affichage pour la troisième fois de suite avec sa sélection. Laquelle conforte fièrement sa deuxième place dans le groupe J, à cinq points de son poursuivant bosnien.24 passes, un exter de Ceballos à l'arrivée et la magie opère.