L'Espagne renverse l'Afrique du Sud

32

Espagne (4-3-3) : Paños - Torrejón (c), I. Paredes, M. León, M. Corredera - Losada (Bonmatí, 46e), Torrecilla, Putellas (N. Garcia, 73e) - Sampedro (L. García, 46e), Hermoso, M. Caldentey. Sélectionneur : Jorge Vilda.

Afrique du Sud (4-2-3-1) : Dlamini - Ramalepe, Van Wyk (c), Matlou, Vilakazi - Biyana, R. Jane - Mthandi (Seoposenwe, 56e), Motlhalo (Ndimeni, 52e), Kgatlana - Fulutudilu (Smeda, 77e). Sélectionneuse : Desiree Ellis.

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un finish en trombe.C'est ce qui a permis à lad'arracher les trois points face à une Afrique du Sud à la découverte du Mondial, ce samedi après-midi au Havre. Menée au score, l'Espagne a retourné la situation grâce notamment à deux penaltys obtenus en fin de match et prend ainsi la tête du groupe B.Tout a commencé avec un frappe de Mariona Caldentey (5), un coup-franc dangereux de María León (13) et un autre de Nothando Vilakazi coté sud-africain (16). Las'est heurtée à la défense adverse et c'est l'intenable Thembi Kgatlana, meilleure joueuse du continent africain évoluant au Dash de Houston en NWSL, qui a ouvert la marque d'un joli numéro (0-1, 25).La portière Andile Dlamini a mutliplié les arrêts par la suite et lessont passées proches de doubler la mise (57). Mais après une main de la capitaine Janine van Wyk, laJennifer Hermoso a pu égaliser depuis les onze mètres (1-1, 70). Virginia Torrecilla s'est vu refuser le but du 2-1 pour un hors jeu (74), mais l'Espagne s'en est tout de même sortie grâce à un nouveau peno généreusement accordé après usage de la VAR, provoquant l'expulsion de la pauvre Nothando Vilakazi pour une deuxième biscotte et permettant à Hermoso de remettre ça (2-1, 83). Enfin, Lucía García s'est échappée en profitant des espaces offerts, et a tué le suspense (3-1, 89). Cette équipe sud-africaine méritait mieux , c'est certain.