L'Espagne remporte la battle royale d'Angleterre

Face à une toute jeune Angleterre sur la lancée de sa campagne russe, la Roja a offert une victoire de prestige à Luis Enrique, pour sa première sortie sur le banc espagnol. Saúl et Rodrigo ont retourné l'Angleterre façon crêpe, après l'ouverture du score de Rashford.

Sereine Espagne

Shaw, l'inquiétude

Does not look good for luke shaw?? pic.twitter.com/d7djaMb3Qb — Reegs (@Regan_Cahill) September 8, 2018

Angleterre (3-5-2) : Pickford – Maguire, Stones, Gómez – Trippier, Henderson (Dier, 64e), Dele Alli, Lingard, Shaw – Kane, Rashford (Welbeck, 90e). Sélectionneur : Gareth Southgate.



Espagne (4-3-3) : De Gea – Alonso (Martínez, 87e), Ramos, Nacho, Carvajal – Busquets, Thiago Alcántara (Roberto, 80e), Saúl Ñíguez – Isco, Rodrigo, Iago Aspas (Asensio, 69e). Sélectionneur : Luis Enrique.

Par Albert Marie

C'est ce que l'histoire retiendra : lors de lade Wembley, en l'an 2018, moins de deux mois après la campagne de Russie , les monarques espagnols ont assujeti leurs homologues anglais. Volontaire, le très jeune bataillon de la perfide Albion (aucun soldat de plus de 28 ans) avait pourtant planté la première banderille en territoire adverse. Mais l'Empire espagnol, certes fragilisé par sa Bérézina moscovite, peut encore compter sur des fondations solides, bien exploitées par le général Enrique.Si l' Angleterre cherche à entretenir la dynamique du Mondial alors que l' Espagne est au premier jour d'un nouveau cycle, la première période va mettre en lumière une caractéristique commune aux deux nations : leur fragilité défensive. Dès la 11minute, lase retrouve déséquilibrée. Shaw, lancé à gauche, active la connexion mancunienne pour servir d'une passe lumineuse Rashford, qui devance Nacho et bat De Gea. Rictus de Mourinho en tribunes. Dominée dans l'intensité, l' Espagne réagit par sa qualité technique une minute plus tard, et Saúl reprend de volée un centre en retrait de Rodrigo pour égaliser rapidement à 1-1. Enthousiaste, mais encore frustre sur le plan technique, la sélection desperd doucement la formule et concède un deuxième but en oubliant le marquage sur Rodrigo , à la réception d'un coup franc d'Alcántara (32). Implacable.Moins emballant que le premier, le second acte a surtout été marqué par la sortie sur blessure de Luke Shaw . Touché à la tête dans un duel avec Carvajal, le latéral de Manchester United est resté immobile sur le terrain durant de longues minutes, entouré par une multitude de médecins, avant d'être finalement évacué vers l'hôpital dans une ambiance navrée.Anesthésiés par ce fait de jeu malheureux et la maîtrise de la, les Anglais sortent quand même de leur sommeil à l'entrée du dernier quart d'heure, où Rashford se procure plusieurs situations dangereuses sans parvenir à conclure. Welbeck pensera même égaliser dans le temps additionnel, mais verra en fin de compte l'arbitre lui refuser ce petit plaisir pour une obstruction sur De Gea. 1-2, pliez les gaules.