L'Espagne, nouveau roi d'Europe chez les U19

Portugal U19 (4-3-3) : Celton Biai - Costinha, Gonçalo Loureiro, Gonçalo Cardoso, Tomás Tavares - Diogo Capitão, Fábio Vieira (Silva, 75e), Vítor Machado (Costa, 63e) - João Mário (Gouveia, 57e), Gonçalo Ramos, Félix Correia (Gomes, 76e). Sélectionneur : Filipe Ramos.



Espagne U19 (4-3-3) : Tenas - Víctor Gómez, Eric García, Guillamón, Miranda - Blanco, Moha (Mollejo, 87e), Sergio Gómez (Barrenetxea, 80e) - Ferran Torres (Garcia, 90e), Abel Ruiz (Marques Mendez, 90e), Bryan Gil (Orellana, 80e). Sélectionneur : Santiago Denia.

Le roi est mort, vive le roi !Tenant du titre, le Portugal s’est incliné en finale de l’Euro U19 face à l’Espagne (0-2) au Republican Stadium de Jerevan, en Arménie. Des Espagnols qui, avec cette victoire, deviennent la nation qui compte le plus de médailles d’or à l’Euro U19 avec 11 titres. Contre 10 pour l’Angleterre.Pourtant, et contrairement à ce qu’il se serait passé chez les A, ce sont les Portugais qui ont eu le contrôle du ballon durant la première période. Sauf que les hommes du toujours intenable Felix Correia n’ont jamais réussi à mettre en danger la défense espagnole. Et sur un contre parfaitement mené par Bryan Gil, c’est Ferrán Torres qui profite d’un mauvais dégagement des Portugais pour placer une jolie reprise de volée à bout portant (0-1, 33).Un Ferrán Torres qui n’a pas perdu ses jambes durant la mi-temps et qui profite d’un centre en retrait de Juan Miranda pour alourdir le score dès le retour des vestiaires (0-2, 50). Dos au mur, les Portugais abattent alors leurs dernières cartes et passent en mode ultra offensif. Une tactique qui aurait pu payer si le portier espagnol, Arnau Tenas Ureña n’avait pas décidé d’écœurer Félix Correira (53) et Fábio Vieira (73). Pour le plus grand bonheur des Espagnols.À dans quatre ans chez les A messieurs. Sauf pour Ferrán Torres qui devrait vite taper à la porte de la