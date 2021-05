L'Espagne ira à l'Euro avec Aymeric Laporte mais sans aucun joueur du Real

OFICIAL | ¡¡¡NUESTRA SELECCIÓN!!!Estos son los 24 futbolistas que defenderán los colores de la @SeFutbol en la #EURO2020.¡¡Vuestro grito de ánimo será nuestra energía en la lucha por el Campeonato de Europa!!#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/KY87e0im3p — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 24, 2021

Un 24 mai à marquer d'une pierre blanche.Ce lundi, l'Espagne a officialisé une liste de 24 noms pour l'Euro 2020, et non 26 comme elle était en droit de le faire. Le premier coup de tonnerre, même s'il était attendu, c'est l'absence de Sergio Ramos (180 sélections), encore en convalescence et qui n'a joué que 95 minutes depuis fin mars. «» , s'est exprimé le sélectionneur de la, Luis Enrique. Numériquement, son remplaçant n'est autre que le très scruté Aymeric Laporte . En revanche, et c'est sans doute une première historique, aucun joueur du Real Madrid ne sera de la partie. Dani Carvajal et Lucas Vázquez étant blessés, on aurait pu s'attendre à voir Nacho.Autre choix : Kepa Arrizabalaga, le gardien qui valait 80 millions d'euros, n'est même pas dans les trois portiers retenus, c'est le dernier rempart de Brighton Robert Sánchez qui lui a été préféré. Niveau cadre, on retrouve tout de même les cadres Jordi Alba, Sergio Busquets (pour son dernier tour de piste), Thiago, Koke et le champion du monde du hors-jeu, Álvaro Morata. Pau Torres, Rodri, Marcos Llorente, Pedri, Dani Olmo et Ferran Torres incarnent le renouveau, tandis que le Parisien Pablo Sarabia servira - peut-être - deOn peut d'ores et déjà dire que laprendra Laporte avant la finale.