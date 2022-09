L'Espagne glace le Portugal et s'invite dans le dernier carré

Insipide pendant plus d'une heure, l'Espagne n'a pas cédé face aux coups de boutoir du Portugal, qui aura longtemps eu les meilleures occasions. Avant qu'Alvaro Morata ne surgisse dans les dernières minutes pour changer le script de la soirée et envoyer sur le fil son équipe en demi-finale de cette Ligue des nations. Rendez-vous en juin prochain pour défier les Pays-Bas, la Croatie et l'Italie.

Rattrape-moi si tu peux

Morata, l'homme providentiel

Portugal (4-3-3) : D. Costa – Cancelo, R. Dias, Danilo, N. Mendes – Ruben Neves (J. Félix, 89e), Carvalho (Leão, 79e), Fernandes – B. Silva (J. Mário, 73e), Ronaldo, Jota (Vitinha, 79e). Sélectionneur : Fernando Santos.



Espagne (4-3-3) : Simón – Carvajal, Guillamón (Busquets, 46e), P. Torres, Gayá – Koke (Gavi, 60e), Rodri, Soler (Pedri, 60e) – F. Torres (N. Williams, 73e), Morata, Sarabia (Y. Pino, 60e). Sélectionneur : Luis Enrique.

Un coup de massue. Longtemps plus inspirés et devant au classement au coup d'envoi, les Portugais ont cédé dans les toutes dernières minutes face à la montée en régime d'une Espagne jusqu'alors trop peu entreprenante. L'homme de la soirée se nomme Alvaro Morata, qui offre une victoire extrêmement précieuse à l'Espagne, qui renverse ce groupe après avoir eu peur de tout perdre il y a trois jours contre la Suisse. Battue en finale de cette Ligue des nations l'an dernier par l'équipe de France, las'offre donc une nouvelle opportunité d'inscrire son nom au palmarès de la compétition. Rendez-vous aux Pays-Bas au mois de juin prochain.Dans l'obligation de prendre les choses en main, trois jours après avoir failli contre la Suisse, lase présente sur la pelouse du stade de Braga avec un visage tout neuf et sept nouveaux noms couchés dans le onze de départ. Pas une once de changement en revanche dans l'approche de Luis Enrique puisqu'entre deux relances foireuses d'Unai Simón, les Espagnols multiplient toujours les passes sans rarement progresser sur le pré. Sur une perte de balle lusitanienne, Sarabia est contré dans la surface (8) pour une action qui restera comme le principal coup de chaud sur la cage de Diogo Costa, avec une remise ratée de Ferran Torres tout proche de retomber dans la cadre (42). Entre temps, Cristiano Ronaldo et ses amis se montrent plus mordants sur leurs offensives, Unai Simón s'imposant notamment sur le pétard de Ruben Neves (23), puis devant Jota, auteur d'un joli numéro dans la surface à la suite d'une longue ouverture de Bruno Fernandes (33). Le meneur de jeu de Manchester United pense même trouver la faille de loin, mais sa frappe ne fait trembler que l'extérieur du filet (38).Dès la reprise, Jota gratifie le public lusitanien d'une belle accélération pour décaler Ronaldo, mais le quintuple Ballon d'Or bute sur Simón (47). Pour autant, le rythme ne s'affole toujours pas et surtout, la maîtrise espagnole du cuir ne mène pas à grand chose. Luis Enrique tente pourtant de faire monter le palpitant au cœur du jeu en renouvelant entièrement son du milieu avec un trio 100% Barça, et le bloc monte progressivement d'un cran. Sans manquer de se faire encore une frayeur sur un long coup-franc, Ruben Dias obligeant Carvajal à un dégagement en catastrophe devant sa ligne (69). Morata vérifie le talent du jeune Diogo Costa, promu n°1 dans les buts portugais (71, 77) pendant que lase recroqueville peu à peu dans ses 30 mètres. Et finit par le regretter. Sur un nouveau ballon dans la surface, le feu follet Williams remise parfaitement de la tête pour Morata, qui crucifie tout un stade dans les derniers instants). Unai Simón s'impose une dernière fois devant Ronaldo (90), et c'est finalement l'Espagne qui ferraillera avec les Pays-Bas, l'Italie et la Croatie en juin prochain.