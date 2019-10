L'Espagne file à l'Euro, la Suisse se replace et l'Italie cartonne

Après son nul en Norvège (1-1), l'Espagne a longtemps couru après le score en Suède avant de finir par égaliser dans le temps additionnel grâce à Rodrigo (1-1). Un but important au possible car synonyme de qualification pour la Roja. Dans le groupe D, la Suisse a fait chuter l'Irlande (2-0), invaincue jusque-là, et revient au contact de son adversaire du soir. Enfin l'Italie, dans le groupe J, a cartonné le Liechtenstein chez lui (0-5) et poursuit son sans-faute.

Les autres résultats de la soirée...

Buts : Jensen (31e), Pukki (61e, 88e) pour la Finlande

But : Baldvinsson (71e) pour les Îles Féroé

Buts : Pavlidis (30e), Kovačević (CSC) (88e) pour la Grèce // Gojak (35e) pour la Bosnie

Buts : Dabbur (16e, 42e), Zahavi (26e) pour Israël // Kamess (40e) pour la Lettonie

Buts : Casciaro (66e), Chipolina (74e) pour Gibraltar // Kharaishvili (10e), Kankava (21e), Kvilitaia (84e) pour la Géorgie

À la Friends Arena, l'Espagne n'a finalement pas eu besoin d'une victoire face à son hôte et dauphin suédois pour composter son billet en vue de l'Euro 2020. D'entrée, les hommes de Robert Moreno impriment un rythme d'enfer, mais sont contrariés par un Robin Olsen en état de grâce. Le portier de Cagliari maintient en vie sa sélection face à Alcántara ou encore Gerard Moreno, et permet surtout à ses coéquipiers de sortir la tête de l'eau petit à petit. Si bien qu'au retour des vestiaires, c'est Marcus Berg en deux temps qui glace la(49). L'Espagne galère, mais pousse jusque dans les ultimes minutes jusqu'à ce que Rodrigo offre finalement un précieux point aux siens à la suite d'un corner mal repoussé. Avec cinq points d'avance sur la Suède et six sur la Roumanie à deux journées de la fin, alors qu'un Roumanie-Suède se profile, l'Espagne peut enfin se dire que le boulot est fait. Ouf.Comme la Suède, la Roumanie a longtemps cru glaner un succès important dans la course à la qualif'. Avant de se faire rejoindre, elle aussi, à la 92minute. Et des regrets, les Roumains vont en avoir quelques-uns. À commencer par ce penalty mal tiré de Puscas et repoussé par le portier norvégien en début de seconde période. Et si Mitriță ouvre le score à une demi-heure du terme, Sorloth vient doucher l'enthousiasme de Cosmin Contra et de ses hommes d'un coup de casque et envoie définitivement sans le savoir l'Espagne à l'Euro 2020.Déjà qualifiée après sa victoire face à la Grèce samedi, l'objectif pour lade Mancini était clair sur la pelouse du Liechtenstein : égaler le record de neuf succès consécutifs de Vittorio Pozzo , sélectionneur dans les années 1930. Avec une équipe largement remaniée, l'Italie n'a pas été séduisante, s'est parfois fait peur en première période, mais a fini par dérouler. Grâce à Bernardeschi, d'abord, d'une belle reprise du gauche sur un débordement de Biraghi. Et surtout en seconde période, avec quatre buts inscrits dans les vingt dernières minutes, grâce à un doublé de Belotti, un pion de Romagnoli et un autre d'El Shaarawy. Une fessée, qui a mis du temps à se dessiner, mais qui reste une fessée.Dans l'obligation de faire chuter le leader irlandais invaincu pour se replacer dans la course à l'Euro, la Suisse a pu compter sur un enchaînement contrôle pied droit-frappe pied gauche de Seferović pour se mettre sur de bons rails (14). Les Helvètes vont par la suite jouer de malchance, lorsque Randolph détourne un penalty de Rodríguez en seconde période. Mais la délivrance va survenir dans le temps additionnel, sur un tir trop croisé de Fernandes détourné dans ses propres filets par Duffy. Avec onze points, la Suisse revient à une unité de l'Irlande et du Danemark. Finish tendu en perspective.