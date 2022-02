L’Espagne et le Portugal, unique candidature européenne pour le Mondial 2030

AEC

20 ans après le sacre espagnol. Avec le retrait de la candidature des îles britanniques au profit de l’Euro 2028 , la Coupe du monde 2030 se rapproche de l’Espagne et du Portugal. Ainsi, la candidature de la péninsule ibérique reste la seule option de l'UEFA pour accueillir le Mondial 2030. Avec cette démarche, ils s’assurent le soutien des 55 fédérations européennes, ce qu'Aleksander Čeferin a précisé à plusieurs reprises :En plus du soutien européen, les fédérations arabes ont également donné leur aval à la candidature ibérique grâce à la présence de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite. À ce jour, aucune autre candidature n'a confirmé sa présence. L'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay ont annoncé leur intention, ainsi que l’Arabie saoudite et le Cameroun, mais aucun d'entre eux n'a officialisé sa candidature pour une décision qui sera rendue officielle dans un an. Le processus de désignation a changé et les candidatures seront désormais votées par toutes les associations membres de la FIFA, là où, auparavant, la décision dépendait exclusivement du Conseil.