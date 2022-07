L'Espagne entame avec une remontada contre la Finlande

Paños - Batlle, Paredes, Mapi León, Ouahabi (Sheila, 60e) - Aitana (Athenea, 79e), Patri, Irene G. (Aleixandri, 60e) - Lucía García (Pina, 86e), Esther (Marta, 79e), Mariona. Sélectionneur : Jorge Vilda.



Korpela - Hyyrynen (Kuikka, 66e), Westerlund, Pikkujämsä, Koivisto - Engman (Sainio, 46e), Alanen, Summanen (Ahtinen, 85e), Öling (Rantanen, 87e)- Sällström, Franssi (Danielsson, 85e). Sélectionneuse : Anna Signeul.

AEC

L'Espagne s'est fait très peur, mais s'impose finalement 4-1 face à la Finlande, grâce à des buts presque 100% barcelonais. Une entente de bon augure, quand on se fait surprendre par le deuxième but le plus rapide de l'histoire de l'Euro.Il aura suffi d'une minute et d'une sublime passe en profondeur d'Anna Westerlund pour Linda Sällström pour faire douter une déjà troublée par l'absence de ses deux cadres . La buteuse de Vittsjo se faufile dans le dos de la défense et réussit son face-à-face avec Sandra Paños, pour le plus grand bonheur des nombreux supporters finnois présents. Un coup de massue qui force les Espagnoles à tenter n'importe quelle frappe pour revenir. Jusqu'à un classique corner-tête inscrit par la capitaine de substitution Irene Paredes. L'Espagne reprend enfin le rythme et vient conclure le travail grâce à une très belle inspiration de Mapi León pour Aitana Bonmati en pleine course, qui marque de la tête malgré son mètre 61. Les deux buteuses barcelonaises dédient leurs buts à Alexia Putellas, restée assister à ce premier match de laAu retour des vestiaires, les Finlandaises jouent avec l'envie de revenir au score et de grands espaces laissés par volonté offensive. Il n'en fallait pas plus pour que lascelle définitivement sa domination et ne laisse qu'un petit tir aux Chouettes boréales. Une opportunité que ne laisse pas passer Lucía García, qui se retrouve à la finition d'une nouvelle passe décisive de la défenseuse centrale Mapi León. L'addition aurait même pu être plus salée si la gardienne finnoise n'avait rattrapé ses propres bourdes in extremis. Elle est finalement pénalisée par sa défenseuse elle-même, offrant l'occasion à Mariona d'enfoncer un peu plus les siens après un penalty sur le FinnishLes Chouettes boréales se sont effacées aussi vite que des aurores.