L'Espagne déroule, l'Irlande, la Pologne et l'Ukraine s'envolent

Dans une soirée marquée par une avalanche de buts et de taules, l'Espagne a plié la Suède à l'usure pendant qu'Ukrainiens, Polonais et Irlandais poursuivaient leur beau parcours respectivement face au Luxembourg, à Israël et à Gibraltar. À noter également le succès du Kosovo (désormais à 5 points) en Bulgarie.

Les autres résultats :

Buts : Popov (43e) et Dimitrov (55e) pour la Bulgarie // Rashica (14e), Muriqi (64e) et Rashani (90e+2)

Buts : Mitrović (20e, 34e), Jović (35e) et Ljajić (90e+2) pour la Serbie // Novikovas (71e, sp)

Buts : K. Dolberg (13e et 63e), Eriksen (30e, sp), Y. Poulsen (73e) et Braithwaite (90e+3) pour le Danemark // Lobzhanidze (25e) pour la Géorgie

Buts : G. Puscas (7e, 29e), Chipciu (34e), D. Man (90e+1) pour la Roumanie

Buts : B. Johnsen (49e et 83e) pour la Norvège

Buts : Hinteregger (18e, CSC) pour la Macédoine // Lazaro (39e), Arnautović (62e sp et 82e) et Bejtulai (86e, CSC) pour l'Autriche

Buts : Črnigoj (24e, 26e), Iličić (29e et 44e) et Zajc (47e) pour la Slovénie

Pour faire perdurer son sans-faute, laa, malgré une domination de tous les instants, bien galéré au Bernabéu. La faute à un Robin Olsen qui a sorti le grand jeu et s'est démultiplié en fin de premier quart d'heure pour écœurer en deux minutes chrono Isco, Fabián Ruiz, Parejo, Sergio Ramos et Isco. L'ouverture du score bizarrement refusée à Rodrigo (16) n'a pas arrangé les affaires espagnoles. Par deux fois juste après la pause, le pied droit soyeux d'Isco est passé tout proche de forcer le verrou. Il a finalement fallu une main de Sebastian Larsson sur un centre de Marco Asensio pour que Ramos décoince tout ça (63) : la septième réalisation du défenseur madrilène sur ses huit dernières sorties internationales. Entré pour dynamiter la défense des, Álvaro Morata est allé chercher un deuxième coup de pied de réparation et l'a lui-même transformé (85) comme son capitaine avait déjà donné, puis Mikel Oyarzabal a signé son premier caramel en sélection (87).Après la fessée reçue lors de sa première rencontre des éliminatoires en Angleterre (5-0), la Tchéquie s'est rapidement remise dans le droit chemin et dans la course à l'Euro, à l'image de ce second succès de rang validé ce lundi. Face au Monténégro, les coéquipiers de Patrik Schick ont été lancés par Jakub Jankto, auteur d'une superbe volée fusante (17). Un but contre son camp du malheureux Boris Kopitović (49) a mis laà l'abri, et l'inévitable Patrik Schick a clos le spectacle sur peno (82). Les temps sont durs pour le Monténégro.Déjà buteur lors de l'immense carton face à la Serbie trois jours plus tôt , l'avant-centre Roman Yaremchuk a remis ça en inscrivant le premier pion de la soirée européenne, de la tête sur une galette de Ruslan Malinovskyi (6). Toujours invaincue, l'Ukraine prend le large dans la poule B, mais le Luxembourg ne lui aura pas facilité la tâche, à l'aller (petite victoire 2-1) comme au retour.Après leur nul arraché face au Danemark vendredi (1-1), lescontinuent leur parcours séduisant (trois victoires et un nul) dans un groupe D très ouvert. C'est le défenseur central adverse Joseph Chipolina, en déviant une tentative, qui a malgré lui débloqué la situation pour les hommes de Mick McCarthy. Dans le temps additionnel, l'entrant Robbie Brady a rendu cette victoire irlandaise sur le petit Gibraltarien un peu moins moche (93).Alors qu'il égalait le recordman Jakub Błaszczykowski au nombre d'apparitions sous la tunique des(106), Robert Lewandowski s'est inscrit au tableau d'affichage de Varsovie sur penalty, après une faute de main de Sheran Yeini. Avant ça, c'est encore la gâchette Krzysztof Piątek qui avait ouvert la marque, plaçant une mine sous la barre en première période (35). Ce bon vieux Kamil Grosicki n'a pas tardé à tripler la mise sur un caviar fouetté de Piotr Zieliński (58), et Damian Kądzior a profité d'une relance foireuse du portier Ariel Harush pour transformer l'opposition en correction (84). Avec aucun point laissé filer en quatre rencontres et même zéro but encaissé, la Pologne fait sa loi dans le groupe G.