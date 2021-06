L'Espagne démolit la Slovaquie

Décevants à la limite de l'indigence sur ses deux premiers matchs, les Espagnols n'ont fait qu'une bouchée de la Slovaquie ce mercredi à Séville (0-5). D'abord en difficulté face à un grand Dúbravka, auteur d'une énorme boulette sur l'ouverture du score, l'attaque espagnole, portée par un Sarabia en feu, a finalement fait sauter cette pauvre équipe slovaque en deuxième période. Deuxièmes du groupe E derrière la Suède, vainqueur de la Pologne, les Espagnols retrouveront la Croatie en huitièmes.

Dúbravka, from hero to zero

Coaching gagnant et manita

Ce qui est cruel avec le poste de gardien de but, c'est que tu peux enchaîner les arrêts de malade pendant toute une mi-temps, repousser un penalty, jouer ton rôle de dernier rempart à la perfection, personne ne le soulignera plus que ça. En revanche, il suffit d'une boulette un peu ridicule et paf, tu rentres dans l'histoire dans la seconde. Le pauvre Martin Dúbravka pourra vous le dire mieux que quiconque : pendant une grosse partie de la première période, il a repoussé une à une les attaques d'une équipe d'Espagne qui s'était enfin décidée à jouer au football pour ce dernier match du groupe E, et puis il a mis un but contre son camp complètement ridicule : après une frappe de Sarabia qui s'était écrasée sur la barre transversale et allait rebondir devant sa ligne, il a smashé le ballon dans ses propres filets en tentant de le mettre en corner. Il y a eu l'Arconada, il y aura sans doute la Dúbravka.Sans cette vilaine boulette qui aura sans doute sa place dans les meilleurs bêtisiers foot sur YouTube, le tournant du match aurait clairement pu être en défaveur de l'Espagne. Les hommes d'Enrique ont assailli la surface slovaque en début de match, avec beaucoup plus d'énergie que lors de leurs deux - très décevants - premiers matchs, jusqu'à cette 10minute et un penalty une nouvelle fois accordé avec l'assistance de la vidéo. Après le raté de Moreno face à la Pologne, c'est Morata qui s'élançait... sans beaucoup plus de réussite, la faute à un Dúbravka vif sur ses appuis. Si vous vous inquiétez de l'efficacité de la France dans l'exercice, vous pourrez vous rassurer en apprenant que c'était le cinquième penalty manqué par la. Sarabia (19) et encore Morata (23), sur une belle frappe lointaine, faisaient encore chauffer les gants du portier de Newcastle, qui n'a donc fait que retarder l'ouverture du score, qu'il provoquait donc en se transformant en volleyeur à la demi-heure de jeu. Face à des Slovaques très faibles, les Espagnols ont alors continué à pousser pour marquer ce deuxième but avant de retourner aux vestiaires. Dans le temps additionnel, un corner bien botté côté gauche retrouvait Moreno côté droit, proche de la ligne de but. Son petit centre trouvait Laporte, au second poteau, qui piquait sa tête dans la lucarne opposée pour son premier but avec sa nouvelle patrieDécidément, ce match était celui des Français : ceux qui y sont nés, et ceux qui y jouent. 10 minutes après la reprise, Alba déposait une merveille de centre à ras de terre pour Sarabia au point de penalty, que le joueur du Paris Saint-Germain ne s'est pas fait prier pour délicatement envoyer dans le petit filet de Dubravka. Déjà largement en tête et à la fête face à des Slovaques boudeurs, les Espagnols ont fini par dérouler, grâce à ses entrants. Sur un autre corner joué court par Koke, Sarabia sollicite le une-deux avec Pedri, perce la défensed'un coup de rein et sert sur un plateau Ferran Torres, qui venait de rentrer, et finit d'une subtile talonnade pour son premier ballon touché. Quatre minutes plus tard, Thiago Alcántara et Pau Torres remplacent Busquets et Eric Garcia : le premier déclenche une volée contrée à l'entrée de la surface, le ballon en l'air est détourné par Laporte vers le second qui reprend et pousse Kucka à la faute. Deux buts contre son camp, unedans le pif : le naufrage est absolu pour la Slovaquie. À l'inverse, les planètes ont bien failli s'aligner pour l'Espagne : jusqu'à la dernière seconde, las'était retrouvée première du groupe devant la Suède, neutralisée par Lewandowski et qui a fini par marquer le but de la victoire à la dernière seconde (3-2). Les hommes d'Enrique finissent donc deuxièmes de ce groupe E, et retrouvera la Croatie en huitièmes de finale. Un finish spectaculaire pour une Espagne qui a mis bien du temps à démarrer.Dúbravka - Pekarík, Satka, Škriniar, Hubočan - Haraslín (Suslov, 69), Kucka, Hromada (Lobotka, 46), Mak (Weiss, 69) - Hamšík - Duda (Ďuriš, 46).Stefan Tarkovič.Unai Simón - Azpilicueta (Oyarzabal, 77), Eric García (Pau Torres, 71), Laporte, Jordi Alba - Koke, Sergio Busquets (Thiago Alcántara, 71), Pedri - Sarabia, Morata (Ferran Torres, 66), Gerard Moreno (Adama Traoré, 77).Luis Enrique.