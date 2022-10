L'Espagne de nouveau championne du monde U17 après sa victoire contre la Colombie

AEC

Les Espagnoles sont de nouveau sacrées championnes du monde U17 en Inde, grâce à une victoire 1-0 contre la Colombie. Laest la première sélection à remporter deux fois de suite la Coupe du monde U17 féminine et la deuxième (après la Corée du Nord) à s'adjuger les titres mondiaux chez les moins de 20 ans et les moins de 17 ans la même année. Dans un match très disputé physiquement, l'Espagne a suivi son habituel plan de jeu et inscrit le but de la victoire à la 82minute. Et la bande de Vicky Lopez peut dire merci à Ana Gúzman, malheureuse buteuse contre son camp alors qu'elle cherchait à repousser la frappe de Laia MartretUn nouveau titre pour les équipes féminines espagnoles, qui avait déjà remporté le dernier Mondial U17 en 2018, en compagnie notamment de Claudia Pina. La sélection U20 s'était elle imposée cet été face au Japon (victoire 3-1).